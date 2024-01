Lynk & Co 01: prezzo, dimensioni e interni

Pensavate che la Lynk & Co 01 fosse identica alla Volvo XC40 Recharge T5? Avete ragione sulla parte meccanica, poiché sotto il cofano di entrambi i modelli è presente il motore 3 cilindri 1.5 turbo accoppiato a un motore elettrico. L’imitazione non perfetta, poiché per non infastidire troppo la XC40, la 01 ha solo 261 CV invece di 262! A parte gli scherzi, la vera differenza sta nella batteria utilizzata per la parte elettrica. Infatti, mentre la batteria di Volvo è limitata a 10,7 kWh, la Lynk & Co 01 offre 14,1 kWh di capacità utile. Per trovare un vero concorrente della Lynk & Co 01, bisogna piuttosto guardare alla Hyundai Tucson PHEV, la cui batteria da 13,8 kWh le permette di percorrere rispettivamente 51, 40 e 59 km. Scopriamo ora prezzo, dimensioni e interni della Lynk & Co 01.

Interni e dimensioni della Lynk & Co 01

La Lynk&Co 01, lunga 4.541 mm, larga 1.857 mm e alta ben 1.694 mm, offre dettagli moderni e ben realizzati. All’interno, infatti, troviamo tasche con fondo antirumore, cassetto e portaoggetti sotto il bracciolo centrale floccati. La parte alta delle porte, invece, è rivestita morbidamente, mentre i sedili sono rivestiti con un gradevole tessuto tecnico. Il poggiatesta appare integrato e non regolabile. Elemento fondamentale è il cruscotto digitale di 12,3″ ricco, ben leggibile e facile da configurare.

Lynk & Co 01: consumo e autonomia

D’altra parte, quando la batteria ha dato il massimo e scende alla soglia minima di carica, la storia è diversa. Il consumo medio di carburante è di 8,9 l/100 km, poiché il piccolo motore a 3 cilindri non è in grado di trainare i 1.903 kg misurati. E se si ha l’idea di ricaricare la batteria durante la guida con il motore a combustione, il consumo raggiunge 11,4 l/100 km su strada e 13,9 l in autostrada! È meglio pianificare il viaggio con largo anticipo e collegare l’auto con saggezza una volta raggiunta la destinazione, il che sarà sicuramente più economico.

Vale la pena notare che Lynk & Co è riuscita a offrire lo stesso bagagliaio della Volvo nonostante una batteria più grande. Entrambe offrono 320 dm3 secondo le nostre misurazioni e lo spazio per i passeggeri è quasi lo stesso.

Il SUV Lynk & Co 01 offre una copia abbastanza convincente, soprattutto perché ha qualità stradali decenti. Senza rivoluzionare il genere, il telaio è buono con un buon compromesso comfort/dinamica e lo sterzo è sufficientemente consistente. Anche le prestazioni sono all’altezza, con un tempo da 0 a 100 km/h di 8,4 secondi e solo 4,9 secondi da 80 a 120 km/h. L’unico punto negativo riguarda la frenata, che non manca di mordente ma non è molto facile da dosare.

Prezzo della Lynk & Co 01

Dopo aver visto dimensioni e interni del Lynk & Co 01, vediamo ora il prezzo. Nonostante tutto, le buone prestazioni della 01 e i suoi interni ben curati (l’unica lamentela è la lentezza del sistema di infotainment) sono in grado di giustificare il prezzo di 41.500 euro, a patto di abituarsi al suo stile esterno, che manca di armonia.

La XC40 Recharge T5 è ben posizionata, anche se è più lussuosa, ma richiede non meno di 51.000 euro per una gamma inferiore. Per quanto riguarda la Hyundai Tucson PHEV, dovete contare almeno su 44 950 €.