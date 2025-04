Il ritorno di un’icona

La Nissan GT-R, conosciuta anche come “Godzilla”, ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati di auto sportive. Ritirata dal mercato europeo a causa di normative sempre più severe sulle emissioni sonore, la GT-R ha continuato a vivere in mercati come il Giappone, dove è stata aggiornata e venduta con successo. Recentemente, la Casa automobilistica giapponese ha confermato che la GT-R avrà un’erede, suscitando entusiasmo tra i fan e gli esperti del settore.

Le dichiarazioni di Nissan

Ponz Pandikuthira, responsabile della pianificazione prodotto di Nissan USA, ha rivelato in un’intervista che, sebbene una nuova GT-R non sia ancora in fase di sviluppo, il suo ritorno è solo una questione di tempo. Secondo Pandikuthira, la nuova generazione non sarà una reinvenzione radicale, ma rimarrà fedele al DNA del modello. “Deve essere autentica, non puoi fare una GT-R a trazione anteriore e chiamarla GT-R”, ha affermato, sottolineando l’importanza di mantenere le prestazioni elevate, come un tempo sul giro al Nürburgring degno del suo nome.

Le sfide delle prestazioni

Quando la R35 fu presentata nel 2008, la sua prestazione sul Nürburgring, sotto i 7 minuti e 30 secondi, fece scalpore, battendo anche la leggendaria Porsche 911. Tuttavia, il panorama delle auto sportive è cambiato drasticamente. La Porsche 911 GT3 RS del 2023 ha registrato un tempo di 6 minuti e 328 secondi, e l’arrivo della 911 GT2 RS turbo promette prestazioni ancora più incredibili. Per rimanere competitiva, la nuova GT-R dovrà essere incredibilmente veloce e affrontare la sfida dell’elettrificazione.

Il futuro elettrificato della GT-R

Il futuro della Nissan GT-R sarà inevitabilmente legato all’elettrificazione. Sebbene non sia chiaro se il nuovo modello sarà un’ibrida ad alte prestazioni o una supercar completamente elettrica, è evidente che Nissan deve affrontare questa transizione con attenzione. “Le auto da centinaia di CV non possono più rispettare le normative se non sono almeno parzialmente elettrificate”, ha dichiarato Pandikuthira. La Casa giapponese è consapevole che la tecnologia necessaria per una GT-R elettrica richiederà tempo per svilupparsi, ma la promessa di un ritorno è chiara: “La GT-R tornerà, senza dubbio”.