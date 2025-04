Il caso della Tesla Model Y e il Gigacasting

Un recente incidente ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità della tecnologia Gigacasting utilizzata da Tesla. Un tamponamento, inizialmente considerato banale, ha portato alla rottamazione di una Tesla Model Y aziendale negli Stati Uniti. Questo evento ha messo in evidenza una criticità poco discussa: la difficoltà di riparazione dei telai prodotti con questa tecnologia innovativa.

La tecnologia Gigacasting: vantaggi e svantaggi

Il Gigacasting è una tecnologia che ha rivoluzionato la produzione automobilistica, consentendo di stampare in un unico pezzo parti fondamentali del telaio in lega di alluminio. Questo processo riduce significativamente i tempi di produzione, portandoli da ore a circa cinque minuti. Tuttavia, l’efficienza in fabbrica si traduce in una complessità nella riparazione. Quando si verifica un danno strutturale, come nel caso della Model Y, non è possibile effettuare riparazioni localizzate. L’intero blocco deve essere sostituito, comportando costi elevati e un intervento complesso.

Implicazioni per la sostenibilità e il ciclo di vita dei veicoli

Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla reale sostenibilità del modello produttivo basato sul Gigacasting. Se da un lato questa tecnologia riduce gli sprechi e i costi di produzione, dall’altro rende incerto il ciclo di vita del veicolo. Un danno relativamente modesto può portare alla demolizione di un’auto ancora perfettamente funzionante, sollevando questioni importanti sulla responsabilità del produttore. La situazione non è isolata a Tesla; anche altri costruttori come Xiaomi, Nissan e Toyota stanno esplorando tecnologie simili, il che potrebbe amplificare il problema.

La risposta del mercato e delle assicurazioni

La reazione delle compagnie assicurative è stata immediata: nel caso della Model Y, l’assicurazione ha dichiarato il veicolo una perdita totale, liquidando il valore all’azienda. Questa decisione evidenzia come la difficoltà di riparazione possa influenzare non solo i costi per i proprietari, ma anche il mercato delle assicurazioni. La necessità di una revisione delle politiche assicurative e delle pratiche di riparazione è diventata evidente, poiché il modello attuale potrebbe non essere sostenibile nel lungo termine.