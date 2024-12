Il governo thailandese lavora per realizzare un circuito per la Formula 1 entro il 2027.

Un nuovo capitolo per la Thailandia nel motorsport

La Thailandia si sta preparando a scrivere una nuova pagina nella sua storia sportiva, puntando a ospitare un Gran Premio di Formula 1. L’idea, inizialmente proposta dall’ex primo ministro Srettha Thavisin, è stata ripresa dalla nuova premier Paetongtarn Shinawatra, che ha deciso di continuare il lavoro del suo predecessore. Il governo sta attivamente cercando di identificare le location più adatte per la realizzazione di un circuito che possa ospitare la massima categoria automobilistica.

Le possibili location per il circuito

Secondo le ultime notizie, il governo thailandese ha individuato diverse aree potenzialmente idonee per il tracciato. Tra queste, spiccano la zona vicino all’aeroporto U-Tapao nella provincia di Rayong, il sobborgo di Muang Thong Thani a nord di Bangkok e il Distretto Chatuchak, che ha guadagnato consensi tra i membri del governo. Il progetto prevede un circuito cittadino lungo tra i cinque e i sei chilometri, che attraverserebbe tre parchi urbani, rendendo l’evento non solo una competizione sportiva, ma anche una festa per la città.

Prossimi passi verso la realizzazione

Il governo thailandese ha già avviato i primi passi per la realizzazione del progetto. Entro gennaio 2025, è previsto l’invio di una lettera di intenti a Liberty Media, la società che gestisce la Formula 1, per formalizzare la candidatura del Paese. Tuttavia, la realizzazione del Gran Premio dipenderà anche dalla fattibilità tecnica del tracciato, che dovrà essere approvato dalla FIA. La Thailandia ha già dimostrato il suo interesse per il motorsport ospitando la MotoGP dal 2018, e ora punta a entrare nel prestigioso mondo della Formula 1.

Il contesto sportivo thailandese

La crescente popolarità della Formula 1 nel mondo e la presenza di piloti come Alexander Albon, che corre sotto la bandiera thailandese, hanno ulteriormente alimentato l’interesse del Paese per il Gran Premio. Albon ha riportato la Thailandia nel panorama della F1 dopo un lungo periodo di assenza, e ora il governo spera di capitalizzare su questo slancio per portare il primo Gran Premio nella storia del Paese. La sfida sarà trovare un accordo economico e uno spazio nel calendario della Formula 1, ma le autorità sono determinate a fare di questo sogno una realtà.