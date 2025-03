Un tributo alla storia della Vespa

La Vespa, simbolo di libertà e stile italiano, ha sempre affascinato generazioni di appassionati. Oggi, un nuovo capitolo si aggiunge alla sua storia con la presentazione della Vespa 150 Sprint Tribute, un progetto audace realizzato da SIP Scootershop, un preparatore bavarese che celebra il suo trentesimo anniversario. Questa trasformazione non è solo una questione di estetica, ma rappresenta un vero e proprio salto di qualità in termini di prestazioni.

Un motore potente per prestazioni straordinarie

Il cuore pulsante della Vespa Sprint Tribute è un motore che ha subito una significativa evoluzione. Inizialmente, il progetto prevedeva l’installazione del motore della GTS 300, ma alla fine si è optato per un albero motore e un cilindro Polini, portando la cilindrata a 260 cc e la potenza massima a ben 28 CV. Questi valori sono paragonabili a quelli della Vespa top di gamma, rendendo questo scooter un vero e proprio mostro su due ruote. Le modifiche non si fermano qui: anche la trasmissione e la marmitta sono state aggiornate per garantire un’esperienza di guida senza precedenti.

Design esclusivo e dettagli artigianali

Oltre alle prestazioni, la Vespa Sprint Tribute si distingue per il suo design unico. Marcus Pfeil, designer di fama, ha lavorato a stretto contatto con SIP Scootershop per creare una finitura con effetti 3D, combinata con elementi in metallo grezzo e dettagli in vera foglia d’oro. I pannelli laterali, realizzati in alluminio, conferiscono un tocco di eleganza, mentre il copriparafango è stato realizzato a mano, sottolineando l’attenzione ai dettagli. L’illuminazione, di derivazione asiatica, include fari XO dal caratteristico look ‘Playstation’ e indicatori di direzione a LED, completando l’estetica moderna e accattivante di questo scooter.

Freni e sicurezza al primo posto

Con prestazioni così elevate, era fondamentale dotare la Vespa Sprint Tribute di un impianto frenante all’altezza. Ecco perché è stato scelto un sistema Magura, che garantisce una frenata sicura e reattiva. La sicurezza è un aspetto cruciale, soprattutto per un veicolo che promette emozioni forti e velocità. Ogni dettaglio è stato pensato per offrire non solo un’esperienza di guida entusiasmante, ma anche sicura.