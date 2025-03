Un’icona in via di estinzione

L’Audi RS 6 Avant, una delle station wagon sportive più amate al mondo, sta per concludere il suo ciclo produttivo. Con soli 60 esemplari ancora disponibili per l’ordinazione in Italia, gli appassionati hanno un’ultima chance per mettere le mani su questo modello iconico. La generazione attuale, nota come C8, ha conquistato il cuore di molti grazie alle sue prestazioni straordinarie e al design accattivante.

Prestazioni senza compromessi

Dotata di un potente motore V8 4.0 biturbo, l’Audi RS 6 Avant offre una potenza di 600 CV nella versione standard, che sale a 630 CV nelle varianti più performanti come la RS 6 Avant Performance e GT. Grazie alla trazione integrale quattro e al cambio automatico ZF a otto rapporti, questa vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. La dinamica di guida è paragonabile a quella di una vera sportiva, grazie anche all’asse posteriore sterzante che migliora la manovrabilità e la stabilità.

Versioni esclusive e personalizzabili

Per i fortunati che riescono a ordinare uno degli ultimi esemplari, c’è la possibilità di personalizzare la vettura secondo i propri gusti. La versione limitata GT, ad esempio, è la più veloce mai realizzata e presenta un peso ridotto di 40 kg rispetto alla versione Performance. Inoltre, gli ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente offrono un’esperienza di guida ancora più coinvolgente. La GT si distingue anche per le modifiche aerodinamiche e i dettagli estetici ispirati alla leggendaria Audi 90 quattro IMSA GTO, rendendo ogni esemplare unico grazie a elementi in carbonio e lavorazioni artigianali.

Il futuro dell’Audi RS 6 Avant

Con la prossima generazione di Audi A6 Avant e berlina in arrivo a marzo, le aspettative per la futura RS 6 Avant sono alte. Sebbene le informazioni siano ancora scarse, si vocifera che il nuovo modello potrebbe adottare un powertrain ibrido plug-in, simile a quello della BMW M5, per mantenere il V8 sotto il cofano e ridurre le emissioni di CO2. Gli appassionati sono in attesa di ulteriori dettagli, sperando che il nuovo modello possa mantenere vivo lo spirito della RS 6 Avant.