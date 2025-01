Laika è un’azienda italiana famosa in tutto il mondo per la produzione di Camper usando come “motrici” furgoni che siamo abituati a vedere sulle nostre strade come mezzi classici, oltre alla cabina del Ducato esegue lo stesso concetto con quella dello Sprinter by Mercedes-Benz. Vi sveliamo le novità di Kreos L5009.

LEGGI ANCHE: Il nuovo corso di Jaguar ha inizio con la Type 00

Laika Kreos L5009 Mercedes-Benz: rinnovamento per maggiore comfort

Il camper Kreos L5009 ora si adatta alla forma del nuovo Sprinter e quindi è stato svolto un intervento massiccio per rendere i medesimi comfort adatta alla nuova “motrice” ma in Laika ci sono riusciti alla grande.

Dal punto di vista tecnico Laika Kreos 5009 ha un motore Mercedes 417D da 170 cavalli in abbinamento ad un cambio automatico a nove rapporti ed al freno di stazionamento elettrico.

All’interno Kreos L5009 resta identico in termini di spazi rispetto alle versioni precedenti ma aumenta lo spazio della cabina guida ed ha in dote il climatizzatore semiautomatico e il sistema di navigazione Mercedes MBUX.

La zona living si integra perfettamente con la cabina ed i materiali sono di alta qualità garantendo una vivibilità di alto livello. Il pavimento prosegue anche nella zona di guida così da avere un minore dispendio di calore.

LEGGI ANCHE: Scuderia Ferrari, la nuova monoposto per il 2025 sarà presentata il 19 febbraio

Bagno moderno e letti spaziosi

Il bagno è moderno e si può separare in un ambiente separato dal resto, dotato di dettagli in Getacore, specchi pensili nascosti e doccia SPA. L’erogatore può essere regolabile o adottare la funzione rainwasher.

Infine i letti sono gemelli posteriori di misure generose (195×80) e possono unirsi in un unico letto matrimoniale con testate regolabili e sospensioni a molle. Inoltre l’ambiente è luminoso e ottimamente ventilato.

Anche in questo angolo del mezzo la qualità di alto livello la fa da padrone, regalando un’esperienza davvero premium.