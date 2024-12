La Ferrari si prepara per la nuova stagione di Formula 1

La Scuderia Ferrari è pronta a riaccendere i motori in vista della nuova stagione di Formula 1, con la presentazione della sua nuova monoposto fissata per il 19 febbraio. Nonostante il Campionato Mondiale di Formula 1 si sia appena concluso, i team sono già al lavoro per prepararsi al meglio per il prossimo anno. La Ferrari, in particolare, punta a tornare competitiva e a lottare per il titolo piloti e costruttori.

Un evento unico per la presentazione della monoposto

La presentazione della nuova vettura avverrà in un modo inedito, suddiviso in due fasi. Il 18 febbraio, in occasione dei 75 anni della Formula 1, tutte le squadre sveleranno le livree che utilizzeranno nella prossima stagione. Questo evento rappresenta una novità assoluta nella storia della Formula 1, poiché per la prima volta le squadre presenteranno le loro livree contemporaneamente.

Il giorno successivo, il 19 febbraio, sarà il turno della Scuderia Ferrari, che presenterà ufficialmente la sua nuova monoposto. Questo momento è atteso con grande entusiasmo dai tifosi, poiché rappresenta il primo assaggio della nuova stagione e delle ambizioni della squadra di Maranello.

Le aspettative per la nuova monoposto

Con il doppio evento a distanza di un giorno, ci si aspetta che il 18 febbraio venga mostrata una concept car o la SF-24 con i colori del 2025. Questo darà ai tifosi un’anteprima delle linee e delle forme della vettura che scenderà in pista per la prima gara dell’anno, prevista per marzo. Anche se i dettagli sulle modalità della presentazione ufficiale non sono ancora noti, ci si aspetta un evento unico e speciale.

In attesa di ulteriori comunicazioni dalla Scuderia Ferrari e dalle altre squadre, l’inizio della stagione 2025 si preannuncia molto interessante. I tifosi possono già iniziare a prepararsi per un anno ricco di emozioni e competizioni, con la speranza che la Ferrari possa tornare a lottare per i vertici della classifica.