Scopri tutto sull'alcolock, il dispositivo che rivoluziona la sicurezza stradale in Italia.

Cos’è l’alcolock e come funziona

L’alcolock è un dispositivo innovativo progettato per migliorare la sicurezza stradale, impedendo l’avviamento del veicolo se il tasso alcolemico del conducente supera i 0 mg/l. Questo significa che anche un solo bicchiere di vino può risultare fatale per l’accensione del motore. L’implementazione di questo strumento è stata una delle novità più discusse del nuovo codice della strada, entrato in vigore recentemente.

Normative e specifiche tecniche

Il ministero dei trasporti ha recentemente inviato al Tris, il sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche della Commissione Europea, un documento che chiarisce le specifiche tecniche necessarie per l’installazione dell’alcolock. Secondo il testo, il dispositivo deve essere installato su veicoli di categoria M1, M2, M3, N1, N2 e N3, escludendo i quadricicli. È importante notare che l’alcolock può essere montato sia su veicoli nuovi che su quelli già esistenti, a patto che il produttore del dispositivo fornisca istruzioni specifiche per l’installazione.

Obbligo di installazione per i recidivi

Una delle disposizioni più significative del nuovo codice della strada è l’obbligo di installazione dell’alcolock per i conducenti recidivi, ovvero coloro che vengono fermati con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l entro due anni dalla prima infrazione. L’installazione sarà a carico dell’automobilista e il dispositivo dovrà rispettare le normative europee, garantendo così un elevato standard di sicurezza. Inoltre, l’alcolock dovrà essere dotato di un sigillo speciale che si autodistrugge in caso di manomissione, assicurando l’integrità del sistema.

Procedure di installazione e taratura

Una volta installato, l’alcolock deve essere tarato da laboratori specializzati, e l’automobilista riceverà un libretto di uso e manutenzione, oltre alla dichiarazione di installazione, da tenere a bordo del veicolo. Questo è fondamentale in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. L’invio della documentazione al Tris segna l’inizio di un periodo di discussione a livello europeo, con l’obiettivo di standardizzare ulteriormente l’uso di questo dispositivo in tutti i paesi membri.

Il futuro della sicurezza stradale

L’introduzione dell’alcolock rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza stradale in Italia. Con l’adozione di tecnologie avanzate e normative rigorose, si spera di ridurre significativamente il numero di incidenti causati da guida in stato di ebbrezza. La sfida ora è garantire che tutti i conducenti siano informati e consapevoli delle nuove regole, affinché l’alcolock possa svolgere efficacemente il suo ruolo di prevenzione.