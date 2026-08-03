Lavora al Motomondiale di Misano: posizioni aperte per l’evento del 2026

Il Motomondiale di Misano 2026 si avvicina e Job Camere, filiale di Civitanova Marche, è alla ricerca di personale qualificato per garantire il successo dell’evento. Le giornate del 11, 12 e 13 saranno ricche di emozioni e adrenalina, e il team di Job Camere ha bisogno di professionisti pronti a dare il meglio.

Se sei appassionato di motori e vuoi vivere da protagonista uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, questa è l’opportunità che stavi cercando. Job Camere offre diverse posizioni lavorative, tutte fondamentali per il corretto svolgimento del Motomondiale.

Le posizioni disponibili

Tra le figure ricercate ci sono facchinicamerieri e cameriere con una minima esperienza già maturata nel ruolo. Questi professionisti saranno responsabili della logistica e del servizio durante l’evento, garantendo che tutto si svolga senza intoppi.

Un’altra posizione chiave è quella di cuochi e cuoche anch’essa richiede una minima esperienza nel ruolo. Questi professionisti avranno il compito di preparare deliziosi pasti per i partecipanti e gli spettatori, assicurando che tutti siano ben nutriti e soddisfatti.

Infine, sono ricercati aiuto cuochi e aiuto cuoche che affiancheranno i cuochi principali nel preparare i pasti e mantenere la cucina in perfetto ordine.

Requisiti e condizioni di lavoro

Per candidarti, è necessario avere una minima esperienza già maturata nel ruolo per il quale ti candidi. Inoltre, è richiesta la disponibilità a lavorare su giornata per una o più delle date indicate.

Job Camere S.r.l. è regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.lgs. 276/03, garantendo così un ambiente di lavoro sicuro e professionale. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, a persone di tutte le età e nazionalità, in linea con le leggi vigenti.

Come candidarsi

Se sei interessato a far parte del team di Job Camere per il Motomondiale di Misano 2026, contatta subito la filiale di Civitanova Marche per candidarti. Non perdere questa occasione unica di vivere un evento sportivo di livello internazionale.

Per chi è già registrato, la candidatura è semplice e veloce. Se invece non sei ancora registrato, bastano pochi attimi per creare il tuo profilo e gestire il tuo CV, tenendo d’occhio le ultime offerte di lavoro.

Non perdere tempo, candidati ora e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile al Motomondiale di Misano 2026 con Job Camere!