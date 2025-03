Un’asta di auto storiche a Milano

Il mondo delle auto d’epoca si prepara a un evento imperdibile: due esemplari unici appartenuti a Gianni Agnelli, icona dell’industria automobilistica italiana, saranno messi all’asta da RM Sotheby’s a Milano. Queste vetture non sono solo mezzi di trasporto, ma veri e propri pezzi di storia, ognuna con una narrazione affascinante che riflette il gusto e lo stile di vita dell’Avvocato.

La Fiat 130 Familiare: un capolavoro su misura

La prima auto in vendita è la Fiat 130 Familiare, un modello realizzato su misura da Officina Introzzi negli anni ’70. Questa vettura, progettata per i viaggi invernali a St. Moritz, è dotata di un portapacchi e un cesto per trasportare gli sci. La base d’asta è fissata a 170 mila euro, ma le stime indicano che potrebbe raggiungere un valore di 300 mila euro. La Fiat 130, presentata al Salone dell’Auto di Ginevra nel 1969, è stata concepita per soddisfare le esigenze della famiglia Agnelli, con un motore V6 da 3.200 cc e un cambio automatico a tre marce. Solo tre esemplari di questa versione sono stati realizzati, rendendola estremamente rara e ambita dai collezionisti.

La Lancia Thema Familiare: eleganza e prestazioni

Accanto alla Fiat, troviamo la Lancia Thema Familiare, un altro gioiello della collezione di Agnelli. Acquistata nel 1985, questa vettura è stata carrozzata da Zagato e presenta caratteristiche uniche, come una finitura nera sui montanti del portellone posteriore. Con un motore a benzina V6 da 2.8 litri, la Lancia è rimasta in ottime condizioni, con un contachilometri che segna solo 92.329 km. La sua storia è altrettanto affascinante, poiché è stata utilizzata come auto personale da Gianni Agnelli per due anni, prima di essere conservata come un prezioso oggetto da collezione.

Un’opportunità imperdibile per i collezionisti

Queste due auto non rappresentano solo un investimento economico, ma anche un’opportunità per entrare in possesso di un pezzo di storia automobilistica italiana. La vendita di queste vetture è un evento che attira l’attenzione di collezionisti e appassionati di auto d’epoca, desiderosi di aggiungere alla loro collezione un simbolo di eleganza e prestigio. Con l’asta che si avvicina, l’interesse cresce, e si prevede che i prezzi finali possano superare le aspettative iniziali. Non resta che attendere il giorno dell’asta per scoprire chi avrà l’onore di diventare il nuovo proprietario di queste meraviglie su quattro ruote.