Le auto di Jay Kay sono semplicemente straordinarie. Il cantante dei Jamiroquai ha un valore stimato di 40 milioni di sterline ed è pronto a fare spese per il suo hobby preferito a quattro ruote. C’è chi ha stimato che abbia posseduto centinaia di auto nella sua vita, e menziona con onore la sua unica LaFerrari verde e la Ferrari 330 GT Vignale Shooting Brake del 1965.

Avviciniamoci un po’ di più e vediamo cos’altro ha Jay Kay nel suo garage.

Le auto di Jay Kay: ecco cosa guida Jamiroquai

Ferrari

Cosa vi regalereste per il vostro 40° compleanno? Se siete Jay Kay, la scelta è chiara: una Ferrari 275 GTB. Questo modello è stato progettato da Scaglietti e Pininifarina ed è realizzato in alluminio e lega di alluminio. Ha un motore anteriore, che alimenta le ruote posteriori, e il motore è un V12 Colombo da 3,3 litri. È un’auto molto impegnativa da gestire, ma ci fidiamo di Jay Kay che sa come muoversi su una Ferrari.

Naturalmente, non si può avere una Ferrari solitaria. E se si sentisse sola? Per fortuna Jay Kay decise di ampliare la sua squadra Ferrari con una Ferrari Enzo. Ne sono stati costruiti solo 400 esemplari, quindi hanno un posto speciale nella collezione di chiunque. In grado di superare le 200 miglia orarie, la Enzo è un sogno per qualsiasi demone della velocità.

Aston Martin

Se avete un valore di 40 milioni di sterline, potreste essere considerati come possessori di un dito d’oro. E se siete Jay Kay, potreste anche possedere una Aston Martin DB5 Mark 1, apparsa in Goldfinger (1964). Sebbene l’auto di Bond abbia subito alcune modifiche (per gentile concessione di Q, senza dubbio), ci auguriamo che Jay Kay mantenga questa in ottime condizioni, in modo che possa essere apprezzata da tutti per molti anni ancora.

BMW

A volte dobbiamo fare scelte difficili. Altre volte ci imbattiamo in una BMW Baur Cabriolet del 2002, che combina abilmente cabriolet e berlina, per ottenere un look insolito e una sensazione spettacolare. Due approcci diversi non potevano che provenire da due designer diversi: in questo caso, BMW ha lavorato con un carrozziere tedesco, Baur. Il risultato finale è un’auto dall’aspetto retrò ma dotata di ogni lusso contemporaneo.

Non si dimentica mai la prima volta, naturalmente. Qualche anno fa, Jay Kay è balzato agli onori della cronaca per aver deciso di separarsi dall’auto con cui ha imparato a guidare. Mentre per molti di noi si trattava di un vecchio trabiccolo dei genitori, Jay Kay decise di utilizzare una BMW 1602 del 1972. La leggenda narra che la maggior parte dell’album Emergency on Planet Earth dei Jamiroquai sia stata scritta nell’auto, quindi anche se non si trova più nel garage di Kay, sappiamo che qualche fortunato proprietario ha una parte speciale della storia della musica e del veicolo, che si spera sia al sicuro.

Lamborghini

La Lamborghini è stata fondata per competere con la Ferrari, ma sembra che i veri vincitori siano tutti coloro che amano le auto. La Lamborghini Miura SV di Jay Kay vale milioni e questo valore è dovuto, in gran parte, alla sua presenza nella canzone Alright dei Jamiroquai. A volte le muse si trovano in luoghi inaspettati, e per Kay questo deve essere stato il suo garage.

La Lamborghini Miura SV non è l’unica Lambo presente nella discografia di Jay Kay. La Lamboghini Diabalo viola, splendidamente sgargiante, è stata probabilmente la protagonista del video musicale di Cosmic Girl ed è ora ampiamente considerata un’icona. L’auto prende il nome da un toro da combattimento ed è facile capire come una cosa così accattivante possa suscitare un certo clamore.

