Il mercato delle auto è stato in fermento nei primi mesi dell’anno ed infatti è già possibile stilare una classifica delle vendite in Europa. Una categoria regina in questo è quella delle citycar che grazie alla loro compattezza ed a prezzi relativamente bassi sono alla portata pressoché di tutte le tasche. In questo articolo vediamo quali sono state le più vendute nel 2024.

Le 10 city car più vendute in Europa nel 2024

Iniziamo questa classifica con al decimo posto la Smart Fortwo con 4.653 auto vendute, in calo rispetto all’anno precedente. In nona posizione la Dacia Spring con 9.657 vetture vendute.

Ottava posizione per la Fiat 500e con 14.577 esemplari venduti, settima la Renault Twingo con 15.990 auto vendute nel nostro continente, un aumento di 4.000 esemplari rispetto all’anno passato.

Sesto posto per la Suzuki Ignis di cui ne sono state vendute 16.111 esemplari con un aumento di 4.625 auto se confrontato con il 2023.

In quinta posizione la Kia Picanto con 25.312 auto vendute, in calo di oltre 3 mila numeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La top 4

In quarta posizione la Hyundai i10 che registra una perdita rispetto al 2023 di sole 9 auto e ben 27.006 veicoli consegnati in Europa.

Sul gradino più basso del podio sale la Fiat 500 con 38.120 auto vendute nel “vecchio continente nel 2024.

In seconda posizione la Toyota Aygo X che ha fatto registrare 42.398 vendite, un balzo di 10.825 auto rispetto al medesimo periodo del 2023.

Infine in prima posizione la Fiat Panda. La piccola della casa torinese ha vendute 63.030 auto con un aumento di 10.925 rispetto allo scorso anno.

Si dimostra quindi ancora leader in questo segmento, facendo registrare consensi positivi nelle altre nazioni del nostro continente.