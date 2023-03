Le auto di Jeff Beck sono state innumerevoli. Scopriamo alcuni modelli principali.

Le auto di Jeff Beck: i modelli del chitarrista

Ford Deuce Coupé (1932)

Come tutti gli hot rodder, Beck è stato fortemente influenzato dal film American Graffiti (1973) di George Lucas. Infatti, ha cercato di acquistare da Lucas l’iconica Deuce Coupé gialla del film. Dopo le riprese, l’auto non era riuscita a trovare un acquirente a 1.200 dollari, ma quando il film raggiunse lo status di icona, il prezzo salì. Beck offrì 4.000 dollari, ma fu superato.

Si mise quindi alla ricerca di qualcosa di simile. Si procurò una Deuce Coupé 32 che era già stata tagliata di tre pollici. “Non era proprio a posto. Dopo aver guardato le foto e averla misurata, ho dovuto togliere un centimetro dalla parte superiore. Era la cosa più idiota da fare”. Ha persino fatto rifare la targa dell’auto, THX 138, come tributo, prima di acquistare la targa originale 23 anni dopo. Le cose belle arrivano a chi sa aspettare.

Ford Deuce Roadster (1932)

Non tutte le auto di Beck rimanevano nel suo ampio garage. Questa finì per essere spedita negli Stati Uniti per essere riparata da Ray Brizio in seguito a un piccolo alterco tra l’auto e il tornante. Beck aveva festeggiato con Eric Clapton, era uscito di casa una mattina presto e aveva percorso appena un miglio prima di arrivare a una curva a gomito. “È stata una cosa inaspettata”, ha detto Beck con ironia.

MG TC (1947)

Da ragazzo, il giovane Geoffrey Beck trascorreva spesso i fine settimana con lo zio, un appassionato di auto con una piccola officina, nella stanza sul retro del suo appartamento. I due andavano a fare un giro con la MG scoperta dello zio. “Pensavo che fosse la cosa più bella. Su alcune strade la apriva e arrivava a 75 miglia orarie. Non avevo mai visto niente del genere nell’auto di mio padre. Lui non riusciva nemmeno a raggiungere le 45 miglia orarie”.

Si dice che la MG TC, la terza generazione delle leggendarie MG T-Type del dopoguerra, sia stata la vettura che ha dato il via alla mania delle auto sportive negli Stati Uniti, dopo che i militari in patria si erano ispirati alle piccole roadster europee. Non male per un’auto che è stata prodotta solo con la guida a destra e che ha goduto di tutte le stranezze dell’industria automobilistica britannica di metà secolo.

Corvette Stingray (1963)

Il primo amore automobilistico di Beck è stato quello per le hot rod, ma ha certamente conservato una persistente ammirazione per le Corvette. La sua prima esperienza di successo lo vide correre a comprare uno dei classici di tutti i tempi. “Con la mia prima somma di denaro, circa 3.500 sterline, andai subito a comprare una Corvette del ’63 con finestrino sdoppiato e blocco piccolo… Dovevo averla”.

Nel ’63, prima di unirmi agli Yardbirds, avevo un poster di una Corvette del ’63 in primo piano e ho pensato: “È l’auto più bella che abbia mai visto”. E due anni dopo ne avevo una”. Quando l’auto ha ceduto alla corrosione ed è saltata la corrente, Beck ha deciso di ripararla da solo, riluttante ad affidare il suo orgoglio e la sua gioia a qualcun altro.

