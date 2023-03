Le auto di John Elkann sono sicuramente innumerevoli e lussuose. Tuttavia, in questo articolo ci concentreremo su un vero e proprio gioiellino tipicamente italiano.

Ecco alcune curiosità.

Le auto di John Elkann: le vetture dell’imprenditore

Nel garage di John Elkann è presente un modello da capogiro tipicamente italiano. Quest’ultimo ha fatto molto parlare di sé e continuerà a farlo per molti anni.

Si tratta di una creatura bella esteticamente ma performante e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Di quale auto stiamo parlando? Della Ferrari Purosangue! In questo caso, John ha optato per una carrozzeria di colore rosso sgargiante, con cerchi in lega tendenti all’oro e vetri completamente oscurati.

Il corpo di questa auto fa girare la testa a qualsiasi appassionato. Il suo motore V12 ha una potenza di 725 CV, in grado di far venire i brividi ai più esigenti.

Scopriamo altre curiosità.

Ferrari Purosangue

Poiché la Purosangue sostituisce di fatto la GTC4Lusso a due porte, eredita anche la distinzione di essere la Ferrari più spaziosa, oltre che la più grande e la più alta. Il che non vuol dire molto, visto che la GTC4Lusso era, per l’epoca, l’unica Ferrari con più di due posti a sedere (ne ha quattro) e uno spazio di carico superiore a quello di una scatola di scarpe.

Le porte incernierate posteriormente non assicurano solo un ingresso elegante al parcheggiatore, ma, secondo la casa automobilistica, consentono anche un passo più corto.

Nel complesso, la Purosangue è lunga 4.973 mm, larga 2.028 mm e alta 1.589. Il suo prezzo è da capogiro: 390.000 euro.

Insomma, un modello per i più fortunati, dato che non è a prova di budget!

