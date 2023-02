Le auto lussuose di Chiara Nasti: modelli da sogno

Sapevate che l’Arma dei Carabinieri ha uno zodiaco tutto suo? Ecco alcune curiosità in merito!

Grazie ad alcuni accorgimenti potrete lucidare i fari e renderli nuovi. Non sarà necessario sostituirli!

Per il 2023, la P250 SE diventa l’unico livello di allestimento della E-Pace; i precedenti modelli base 250 e 300 Sport sono stati eliminati.

Dal punto di vista dinamico, la QX50 è più orientata al comfort che alla sportività, il che non dovrebbe essere un problema per la maggior parte degli acquirenti.

Scomparso durante la pandemia, il marchio Jiangnan sta tornando in vita in un segmento di mercato che potrebbe crescere fortemente negli anni a venire.

Le auto importate prodotte in paesi stranieri e vendute in Italia sono in genere meno costose. Ecco perché…