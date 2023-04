Curiosi di sapere quali siano le auto di Lance Stroll? La sua collezione non è tra le più belle, come quella del padre miliardario, ma ha il gusto di una delle macchine da guida più iconiche di sempre. A parte la presenza in pista di Stroll.

Lance Strulovitch (nato il 29 ottobre 1998), meglio conosciuto come Lance Stroll, è un pilota canadese-belga che gareggia sotto la bandiera canadese in Formula Uno per la Aston Martin dal 2021, dopo aver guidato in precedenza per la Williams e la Racing Point. Ha fatto parte della Ferrari Driver Academy dal 2010 al 2015.

Stroll ha partecipato anche a gare di durata, prendendo parte alla 24 Ore di Daytona nel 2016 e nel 2018. È stato campione italiano F4 nel 2014, campione Toyota Racing Series nel 2015 e campione FIA European Formula 3 nel 2016. Ha ottenuto il suo primo podio nel Gran Premio dell’Azerbaigian del 2017, diventando il secondo pilota più giovane a concludere una gara di F1 sul podio e il più giovane a farlo nella sua stagione da rookie. Stroll ha ottenuto la sua prima pole position in Formula Uno al Gran Premio di Turchia 2020.

Le auto di Lance Stroll: tutti i modelli del pilota

Ferrari California

La Ferrari California, alimentata da un motore V8 aspirato da 4,3 litri che eroga 452 CV e costa oltre 330.000 dollari.

Lamborghini Huracan

La Lamborghini Huracan è alimentata da un motore V10 da 5,2 litri ad aspirazione naturale che eroga 631 CV. La Huracan costa 210.000 dollari.

Mercedes Benz AMG GT-R

Alimentata da un V8 biturbo da 4,0 litri, la Mercedes AMG GT R eroga 577 CV. Costa oltre 192.000 dollari.

Aston Martin Vantage

Alimentata da un motore V8 da 4,0 litri, la Aston Martin Vantage eroga 503 CV e costa oltre 153.000 dollari.

LEGGI ANCHE: