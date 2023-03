Non si può dire che nel suo parco auto siano presenti auto sobrie. Ecco alcuni dei modelli più straordinari!

Le auto di Lewis Hamilton non sono affatto sobrie, anzi. Queste creature folli hanno delle prestazioni impressionanti e un prezzo da capogiro. Curiosi di saperne di più?

Scopriamo la collezione di auto di Lewis Hamilton.

Le auto di Lewis Hamilton: tutti i modelli

Mercedes AMG SLS Black e non solo

Partiamo da un primo gioiellino alimentato da un V8 da 6,2 litri con 620 CV. Lo scatto da 0 a 100 avviene in soli tre secondi con partenza da fermo!

Tuttavia, nel suo garage sono presenti diverse Mercedes, tra cui una AMG GT R bianca e una Mercedes AMG G63 6×6.

Solo quest’ultimo ha un valore di circa mezzo milione di sterline. Pensate sia finita qui? Hamilton possiede anche una Mercedes Maybach S600 con un motore V12 da 6 litri.

Infine, in garage è presente anche la Mercedes AMG Project One, una creatura rara per cui il campione ha sborsato circa due milioni di sterline.

Pagani Zonda 760 LH

Pagata circa 1,6 milioni di sterline, è stata costruita su misura per Hamilton.

Hamilton, però, non ne fu particolarmente entusiasta. “La Zonda è terribile da guidare”, ha affermato una volta.

Ferrari LaFerrari

Si tratta di uno dei gioiellini del Cavallino Rampante. Tra le altre auto troviamo una Ferrari 599 SA Aperta e una LaFerrari Aperta.

Quest’ultime usano un motore ibrido da 6,3 litri in grado di produrre oltre 900 CV. Insomma, delle vere e proprie bestie performanti in grado di soddisfare e divertire chiunque.

Ford Mustang Shelby GT500

Questo modello del 1967 è decisamente particolare e straordinario.

Hamilton ha speso circa un milione di sterline per ottenerla, per poi farla personalizzare da un tuner.