Le auto di Madonna nel 2023: Jaguar e Mercedes le preferite in assoluto

Le auto di Madonna sono diverse e, ovviamente, non possono mancare modelli incredibilmente lussuosi. Il design non è tutto, però, perché nel suo garage sono presenti gioiellini performanti in grado di raggiungere una velocità massima da capogiro.

Le auto di Madonna nel 2023

Maybach 62 S

Partiamo da un gioiellino classico il cui design è un evergreen impossibile da stancare.

Oltretutto, il suo prezzo è impressionante: ben 1,4 milioni di dollari. Il suo motore è un V12 twin-turbo da 5,5 litri in grado di erogare 543 CV.

Cadillac Escalade

Si tratta di un marchio particolarmente amato dai VIP. In questo caso, l’auto ha un motore V8 da 6,2 litri e costa 120.000 dollari.

Range Rover SVA

Questo gioiellino monta un V8 sovralimentato da 5,0 litri in grado di erogare 550 CV. Il suo prezzo è di circa 220.000 dollari.

Jaguar XJL

L’auto ha un motore V8 sovralimentato. La cantante l’ha utilizzata come finta auto della polizia per evitare la folla.

Mercedes-Maybach S550

Lussuosa ed elegante, l’auto ha un V8 turbo da 4,7 litri in grado di erogare 449 CV. Lo scatto da 0 a 100 avviene in soli 5 secondi. Niente male per una limousine.

Dodge Challenger SRT

Il modello ha uno straordinario motore Hemi V8 sovralimentato da 6,2 litri in grado di erogare 717 CV.

Con la variante Red Eye è possibile sfruttare 795 CV.

Il modello ha un cambio automatico a otto marce.

Mercedes G63 AMG

Ultima ma non meno importante, quest’auto ha un motore V8 biturbo da 4,0 litri ed eroga 577 CV con un cambio automatico a 9 rapporti.

Questo gioiellino può essere utilizzato su qualsiasi strada e offre comfort, prestazioni e divertimento.

