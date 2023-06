Le auto di Zlatan Ibrahimovic: un garage ricco di Ferrari e non solo

Le auto di Zlatan Ibrahimovic nel 2023 sono innumerevoli. Ferrari è la protagonista indiscussa, ma il celebre calciatore guida molti altri modelli altrettanto performanti e lussuosi.

Inutile dire che il prezzo di queste auto è da capogiro. Vediamo quali sono nel dettaglio.

Le auto di Zlatan Ibrahimovic

Ferrari Enzo

Questo modello rigorosamente rosso ha un motore V12 da 6,0 litri in grado di erogare 651 CV.

Quanto ha sborsato il calciatore per questa meraviglia? Due milioni di euro!

Ferrari 488 Pista

In questo caso si tratta di un gioiellino bianco con motore V8 biturbo da 3,9 litri con cambio DCT a 7 rapporti.

Porsche 918

Non mancano le Porsche tra le auto di Zlatan Ibrahimovic. Questo modello è tra i più veloci in assoluto, con un V8 da 4,6 litri in grado di erogare 875 CV.

Lamborghini Urus

Questa meraviglia è in grado di produrre 640 CV e ha un motore V8 biturbo da 4,0 litri con cambio automatico a otto velocità.

Porsche 911 Spyder

Torniamo alle Porsche. Quest’auto è alimentata da un V8 da 4,6 litri in grado di erogare 887 CV con cambio PDK a 7 rapporti.

Ferrari Monza SP2

Rigorosamente nera, quest’auto ha un motore V12 da 6,5 litri in grado di erogare 809 CV.

Ferrari SF90

Probabilmente è una delle auto preferite di Zlatan Ibrahimovic. Questo gioiellino è in grado di garantire comfort, divertimento e prestazioni da urlo.

Ferrari LaFerrari

Il suo è un motore V12 da 6,3 litri che produce 950 CV. Insomma, una vera e propria bestia performante.

Maserati Gran Turismo

Concludiamo questo articolo con un bolide altrettanto straordinario. L’auto monta un V8 da 4,2 litri.

