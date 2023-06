Le auto di Magic Johnson non sono innumerevoli rispetto agli altri VIP. Abbiamo spesso visto garage impressionanti e collezioni da oltre 10 auto.

Non è il caso di Magic Johnson, ma i modelli posseduti da lui sono incredibilmente costosi. Basti pensare che uno di questi costa 550.000 dollari…

Scopriamo quindi quali sono le sue auto nel dettaglio.

Le auto di Magic Johnson: tutti i modelli

Rolls-Royce Phantom Drophead

Il modello costoso per eccellenza è proprio questo. Lusso, raffinatezza e prestazioni: tutto si sposa in un mix perfetto in grado di regalare emozioni mozzafiato.

L’auto ha un motore V12 biturbo da 6,7 litri in grado di erogare 461 CV.

Una delle punte di diamante di questo modello è la sua guida incredibilmente silenziosa. Tuttavia, ha molto altro da offrire…

Mercedes-Benz Classe G

Tra le auto di Magic Johnson troviamo questa classe G. Il suo design è davvero bello, ma le sue prestazioni sono in grado di conquistare chiunque.

Il suo motore è un otto cilindri biturbo che eroga 577 cavalli. I suoi interni sono caratterizzati da materiali di altissima qualità, creando un abitacolo raffinato e unico nel suo genere.

Insomma, si tratta di un vero e proprio gioiellino perfetto per qualsiasi tipo di uso.

Cadillac Escalade

Molti vip amano questo marchio. Si tratta di un Caddy ricco di tecnologia e lusso sfrenato.

Oltre ai diversi sistemi interattivi, il suo motore offre fino a 629 CV grazie a un V8 biturbo.

Di conseguenza, guidarla è un vero e proprio piacere.

Insomma, le auto di Magic Johnson non sono così tante, ma sono incredibilmente divertenti da guidare e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

