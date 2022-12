Le auto di Miami Vice: i modelli del film

Le auto di Miami Vice rappresentano un tripudio di modelli iconici e desiderati da milioni di persone. La lista è davvero ampia, dato che sono state coinvolete numerose vetture e ognuna di esse rappresenta la storia del mondo automobilistico.

Tuttavia, sono presenti anche dei retroscena molto particolari.

Vi sveliamo tutto in questo articolo.

Le auto di Miami Vice: alcune curiosità

Non è oro tutto ciò che luccica: la Ferrari Daytona vista nel film, infatti, è una replica costruita su una piattaforma della Corvette. La Testarossa (tra l’altro posseduta da Maradona, tra le altre auto) non era altro che una Pantera De Tomaso! La vera Testarossa ha una potenza massima di 287 kW (390 CV) sviluppata a 6.300 giri/min, con la coppia massima di 490 Nm.

Oltre a ciò, la Testarossa può accelerare da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi, può completare il quarto di miglio in 13,5 secondi e un chilometro da fermo in 23,8 secondi.

Insomma, si tratta di alcuni piccoli ritocchini purtroppo normali per l’adattamento al mondo cinematografico. Nonostante ciò, però, abbiamo assistito ad alcune auto straordinarie!

Le auto di Miami Vice: i modelli

Bentley Continental GT

BMW 645Ci

Cadillac DTS

Cadillac Escalade ESV

Escalade EXT

Chevrolet Monte Carlo

Styleline De Luxe Bel Air

Chevrolet Suburban

Tahoe

Chevrolet Two-Ten

Chrysler 300

Chrysler Pacifica

Dodge Charger SRT-8

Dodge Durango

Ram SRT-10

Ferrari F430 Spider

Ford Crown Victoria

Ford Econoline

Excursion

Explorer Sport

Ford F-Series

Ford Taurus

GMC Yukon

Honda Accord

Honda CBR 1000 RR Fireblade

Civic Coupé

Honda CR-V

Land-Rover Range Rover Series

Lincoln Town Car

Mack CH 613

Mercedes-Benz E 300 Diesel

mercedes-Benz S 500

S-Klasse

Mercury Grand Marquis

Nissan Pathfinder

Toyota Corolla

Toyota Sequoia

Si tratta di modelli a dir poco iconici che conosciamo più o meno tutti.

Abbiamo incluso anche alcune moto, essendo presenti in alcune scene molto particolari.

