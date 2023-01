Le auto di Steve McQueen sono state innumerevoli e decisamente leggendarie!

McQueen è stato un attore statunitense conosciuto per la sua intensità e la sua presenza sullo schermo. Conosciuto come Il Re del Cool, ha recitato in molti film iconici degli anni ’60 e ’70, tra cui The Great Escape, Bullitt e The Thomas Crown Affair.

La sua carriera cinematografica è stata segnata da una serie di ruoli di eroi ribelli e anti-eroi, che riflettono il suo stile di vita privato avventuroso e trasgressivo. Scopriamo quindi quali sono state le auto possedute da lui. Ne vedrete delle belle!

Le auto di Steve McQueen: modelli e caratteristiche

1967/8 Con-Ferr Meyers Manx

Si tratta di una variante modificata con motore Chevrolet Corvair ed è presente nel film The Thomas Crown Affair.

Precedentemente era una creatura ferma alle Hawaii con un motore VW, prima di essere restaurata a dovere.

1963 Ferrari 250 GT Lusso

Questa meraviglia fu guidata da McQueen nel 1963 con la moglie Neile e il fotografo William Claxton. Tuttavia, la sua vita non durò a lungo: fu venduta a un collezionista e sostituita con una NART Spyder. Peccato.

1967 Ferrari 275 GTB/4

Quest’auto fu ordinata rigorosamente nuova e successivamente modificata da McQueen. La utilizzò per partecipare al concorso organizzato da Ferrari of North America, ma poi finì nelle mani del pilota Vern Schuppan.

1953 Siata 208S Spyder

Si tratta di una creatura con un motore V8 da 2,0 litri. Addio agli stemmi Siata: Steve li fece togliere per sostituirli con gli equivalenti Ferrari. Anche questa 208S Spyder ebbe breve vita, però: dopo due anni finì nel garage del dottore Bruce Sand.

Le altre auto di Steve McQueen

1968 ex-Bullitt Ford Mustang GT390

Porsche 911 (930) Turbo del 1976

1970 Porsche 911S ex-Le Mans

1967 Solar Plastics Engineering “Baja Boot 1

1953 Hudson Hornet berlina

1958 GMC Serie 101-8 Pick-up

