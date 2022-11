Auto Suarez, ecco le 7 auto in possesso al calciatore, si tratta di una collezione variegata con una Supercar unica e svariati suv super-sportivi.

I calciatori sono famosi per avere garage pieni di automobili di lusso o supersportive, Luis Suarez attaccante della nazionale urugaiana e del Barcellona non è da meno. In questo articolo dedicato alla sua collezione scopriamo quali automobili si è regalato e con esse anche i suoi gusti sotto questo aspetto che spesso può regalare sorprese.

Auto Suarez: un mix tra suv ed auto di lusso

Al momento il garage di “Luisito” conta ben 7 vetture. La prima di cui vale la pena parlare è la BMW X5 si tratta del suv della casa di Monaco di Baviera che nella versione M può contare su un motore V8 Bi-Turbo da 407 cavalli che offre un’accelerazione da 0 a 100 in 5,5 secondi.

Si resta in Germania con un’Audi RS6 la “supercar da famiglia” dato che ha un motore V8 che eroga una potenza di 605 cavalli con uno scatto da fermo a 100 orari simile ai suoi sul campo, dato che li raggiunge in soli 4,4 secondi per una velocità massima autolimitata a 250 km/h.

Suarez è un vero appassionato di automobili ed infatti come terza auto di questa classifica vi proponiamo la sua Lamborghini Murciaelago SV una supercar prodotta dal 2001 al 2010 dotata di un V12 aspirato 6.5 da 670 cavalli ed un’accelerazione da 0 a 100 in 3,8 secondi ed una velocità massima da F1: 330 km/h.

Come auto di rappresentanza, utile anche per la famiglia Luis ha optato per una Cadillac Esclade acquistata dal suo compagno e portiere Pepe Reina quando era al Liverpool.

Un suv con un V8 da 409 cavalli e ben 563 Nm di coppia massima.

Altro suv stavolta britannico dato che è il Range Rover Sport con il suo V8 Turbo da 530 cavalli ed una velocità massima autolimitata a 250 chilometri all’ora.

Ultima ma non per importanza una Hyundai Tucson che ha ricevuto quando era un giocatore dell’Atletico Madrid dato che era lo sponsor della squadra. Un Suv ora full-hybrid con 150 cavalli di potenza.

