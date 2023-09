Le auto di Sylvester Stallone, da Bugatti a Ferrari passando per Chevrolet e Mercedes.

Sylvester Stallone è uno degli attori più famosi nella storia del cinema, i suoi ruoli più famosi sono nella saga di Rocky Balboa e in quella di Rambo. E’ un grande amante delle automobili ed ha una collezione davvero imponente, ecco i modelli che la compongono.

Le auto di Sylvester Stallone

Bugatti Veyron

Stallone ha acquistato una Bugatti Veyron, un’auto del valore di 1,7 milioni di dollari. La sua è in colorazione nera, la usa spesso a dimostrazione che le auto, anche le hypercar, vanno usate e non tenute in garage.

Ferrari 599 GTB Fiorano

Naturalmente non poteva mancare una Ferrari, il modello scelto è non è uno dei più recenti ma nonostante ciò ha numeri impressionanti. Un motore V12 612 cavalli ed un accelerazione da 0 a 100 in 3,2 secondi.

Rolls-Royce Phantom

La macchina che rappresenta il massimo del lusso non poteva mancare nella collezione di Sly, dotata di un V12 twin turbo 6.7 di cilindrata sviluppa 457 cavalli di potenza.

Mercedes AMG G63

La versione AMG di questo iconico fuoristrada è una vettura capace di sviluppare 577 cavalli dal suo motore V8. Un veicolo all’altezza dello status di Stallone.

Chevrolet Camaro

Una classica americana, la Camaro di Stallone è la ZL-1 la più potente mai creata, sviluppa 650 cavalli. Ennesima dimostrazione che a Stallone piace la potenza sotto il cofano.

Hiboy Hot Rod

Le Hot Rod sono esemplari di nicchia, Stallone ne ha una del 1932 dotata un V8 Chevrolet da oltre 330 cavalli. La usa spesso per le strade di Los Angeles.

Mercedes SL 63

Altra sportiva del marchio tedesco, questa coupé dotata di un V12 turbo da 604 cavalli fa davvero girare la testa quando la si vede passare, come accade quando si incontra il suo proprietario.

Bentley Continental GTC

Una delle cabrio più belle mai uscite dall’Inghilterra, perfetta per le gite fuoriporta, il suo motore V12 sviluppa 512 cavalli, fin troppa potenza per divertirsi ma si sa, la potenza non basta mai.

Chevrolet Corvette C3

Oltre alla Camaro Sly ha una Corvette C3 del 1968 che ha vinto all’asta nel 2009 con un motore V8 big block da 660 cavalli è davvero un cavallo di razza vecchia scuola.

Ford Mustang GT

Il modello di Rocky è un esemplare personalizzato, sia nell’estetica che nel motore, di colore rosso con aerografie e cerchi dedicati. Un’auto con cui è difficile non attirare l’attenzione dei fan.

Chevrolet Corvette C8 Convertible

Oltre alle vecchie Chevy Stallone si è regalato una nuova C8 in versione Convertible in un fantastico azzurro. La supercar ha un motore V8 6.2 di cilindrata e sviluppa 490 cavalli di potenza.

Porsche Panamera

Stallone è un amante delle Porsche infatti ha acquistato la Panamera una berlina con un motore V8 twin turbo da 671 cavalli.

Mercedes GLE Coupé

Un SUV con il look da coupé questo è il GLE una vettura moderna dotata di ogni comfort per viaggiare nel massimo del silenzio su ogni strada che l’attore americano sceglie di percorrere.

Mercedes E63 AMG

Restando sempre con il marchio della Stella, Sly ha acquistato la E63 AMG la berlina è dotata di un motore V8 6.2 twin turbo che eroga oltre 450 cavalli.

Bentley Flying Spur

Arrivata dopo la Mulsanne questa berlina di lusso permette di far viaggiare i suoi fortunati occupanti nel massimo del comfort. Realizzata ancora a mano come vuole la tradizione britannica è un’auto davvero unica.

Range Rover SV Autobiography

Il modello più lussuoso di Range Rover dotato di un motore V8 da 557 cavalli è una versione usata dalle celebrità e Stallone non poteva non averla nella sua collezione.

Cadillac Escalade blindata

Stallone ha commissionato all’azienda Inka una Escalade blindata, con vetri oscurati ed antiproiettile è il veicolo perfetto per mantenere la propria privacy quando non ci si vuole far riconoscere.

