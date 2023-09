Il mondo del cinema ha sin dall’avvento dell’auto sullo schermo avuto una predilezione per questo oggetto che è anche diventato il principale protagonista di pellicole che hanno ottenuto fama internazionale, una di queste è Ritorno al Futuro. In questo articolo scopriremo la storia dell’auto di Doc e Marty McFly.

Auto Ritorno al Futuro, che modello è

La vettura che è stata resa famosa dal film, dove aveva il ruolo di macchina del tempo, è stata completata dal disegnatore Collins nel 1976 e inizialmente doveva avere un motore rotativo Wankel ma poi per motivi di costi si è passati ad un V6 Douvrin PRV ad iniezione.

La carrozzeria è stata realizzata da Giorgietto Giugiaro ed era costituita interamente da acciaio inox i pannelli erano fissati ad un blocco di fibra di vetro rinforzata e a sua volta fissato ad un telaio a doppia Y della Lotus Esprit.

Lotus infatti collaborò alla produzione in quanto ci furono dei problemi nella gestazione del modello da parte di Delorean e Collins. Quindi il patron della casa di Hethel, Colin Chapman, decise di aiutare la casa americana basando il modello sulla Esprit di cui condivide il sistema sospensivo.

La vettura è dotata di porte ad ali di gabbiano e di finestrini anteriori più piccoli del normale, come per il Lamborghini Countach.

La storia dell’auto

La produzione iniziò nel 1981 dopo i problemi di produzione che hanno colpito la casa automobilistica. Furono prodotti 9.200 esemplari della DMC-12 dal 1981 al 1982 anno in cui il fondatore Delorean venne arrestato per traffico di droga.

Nel luglio 2007 i proprietari della DeLorean Motor Company, omonima della società fondatrice ma non collegata all’originaria ritirarono il brevetto con l’idea di realizzare una nuova produzione purtroppo mai avvenuta.

Resta nell’immaginario collettivo per le forme audaci e per la carrozzeria in acciaio mai più vista su un modello in serie, nonché per essere la protagonista di uno dei film più famosi della storia.