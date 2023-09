Il marchio francese ha scelto di rinnovare nello stile questo modello che sin dal suo debutto ha riscosso un buon successo ma meno di quanto la casa si aspettasse, in questo articolo scopriremo tutti i maggiori dettagli legati all’auto.

Citroen C5 Aircross: dimensioni ed interni

La C5 Aircross è la versione suv del famoso modello francese infatti si è maggiormente abituati a vederla in allestimenti berlina e station-wagon. Questo tentativo è stato fatto per provare ad entrare in un mercato dove sono presenti i principali marchi europei.

Si tratta come spesso accade di un ingresso “alle francese” riprendendo le linee dei modelli già in gamma e cambiando i connotati per adattarli a quello specifico segmento. Questo Suv ha dimensioni importanti che riepiloghiamo di seguito:

Lunghezza : 4 metri e 50

: 4 metri e 50 Larghezza : 1 metro e 84

: 1 metro e 84 Altezza : 1 metro e 69

: 1 metro e 69 Passo: 2 metri e 73

Gli interni sono molto semplici a livello di tessuti e plastiche e la disposizione del sistema di infotainment è al centro del cruscotto garantendo una perfetta visione di quanto è presente a schermo.

Lo spazio per gli occupanti è davvero buono con due sedili anteriori che consentono di far viaggiare comodamente il guidatore ed il passeggero e tre posti posteriori che sono davvero spaziosi sia per adulti ma soprattutto per eventuali bambini.

Il prezzo

Il prezzo di partenza della C5 Aircross è leggermente inferiore rispetto alle principali rivali, infatti parte da 27.700 euro.

La versione più costosa è la ibrida da 225 cavalli dotata del cambio automatico ad otto rapporti e del pacchetto Shine che ha un prezzo di poco inferiore ai 50.000 euro.

La gamma quindi ha al suo interno svariati allestimenti che accontentano tutte le tasche, per un prodotto che riesce quasi sempre ad avere il favore del cliente.