Le auto di Vasco Rossi hanno avuto delle caratteristiche molto particolari, soprattutto dal punto di vista simbolico. Se alcune auto sono dei grandi classici, altre si sono rivelate delle vere e proprie ancore di salvezza in situazioni estreme.

Scopriamo tutti i modelli posseduti dal cantante.

Le auto di Vasco Rossi: le vetture del cantante

Ritmo 65

Dopo il primo disco di Albachiara, il cantante acquistò una Ritmo 65 grigia, di cui parlò anche in Colpa d’Alfredo.

Si trattava di un’auto acquistata a poco più di cinque milioni (in lire). Il cantante la utilizzava per spostarsi da una tappa all’altra, dato che non amava viaggiare in aereo o attraverso altri mezzi. Tuttavia, fu sua solo per due anni.

Attualmente è stata restaurata da un fan di Sassuolo (un meccanico).

Uno Turbo

Questa creatura rigorosamente rossa era una vera e propria compagna di vita per Vasco, che in quel periodo poteva permettersi modelli decisamente più costosi e particolari.

Maserati Quattroporte

Probabilmente è questo il modello che ha fatto più scalpore, ma per un motivo specifico. Lui e Maurizio Lolli ebbero un tragico incidente. Per raggiungere la sede del concerto, Vasco stava cercando di effettuare un sorpasso tra due Tir in curva, finendo quindi contro un altro camion e poi fuoristrada.

Per fortuna non ci furono conseguenze disastrose, ma Vasco lasciò Tulli a litigare con i camionisti mentre si fece portare al concerto in taxi.

Le altre auto

Le altre auto guidate da Vasco Rossi sono state diverse Mercedes, Jaguar, Bentley, Porsche, una Delta Integrale e perfino una Tesla Spider che – a detta sua – stava solo provando.

Insomma, si tratta di modelli decisamente interessanti e che hanno accompagnato il cantante durante la sua carriera straordinaria.

