Le auto di Elvis Presley erano innumerevoli e semplicemente straordinarie. Il suo grande amore per il mondo automobilistico lo ha portato a guidare modelli di ogni genere, e fu la prima persona a possedere una Stutz Blackhawk!

Le auto di Elvis Presley: i modelli della leggenda

La Cadillac rosa (Fleetwood Serie 60)

La primissima auto di Elvis è stata l’iconica Cadillac rosa, ma dato che fu poi bruciata la sostituì con una Serie 60 del 1955. Essendo originariamente blu, la fece poi verniciare. Successivamente la regalò a sua madre.

Cadillac Serie 75

Si tratta precisamente della Cadillac Serie 75 Fleetwood Limousine del 1954. Anche quest’auto era originariamente blu, per poi essere verniciata di giallo. Fu utilizzata per trasportare pollame, galline e anatre a Graceland e divenne un tripudio di sporcizia e disordine!

Dopo essere stata mandata al concessionario per essere pulita, divenne un’auto completamente diversa.

Fu allora che Elvis decise di cambiarla.

Messerschmitt

Elvis decise di scambiare quest’auto per un giro di shopping nel negozio di abbigliamento Lansky Brothers…

Cadillac Eldorado

Originariamente bianca, fu acquistata per 10.000 dollari. Elvis schiacciò alcuni acini d’uva sul parafango e lo etichettò come suo colore preferito. Il pavimento fu rivestito di pelliccia di mouton viola.

BMW 507

L’auto fu presa in leasing e in passato fu guidata da Hans Stuck. Il motore fu modificato esclusivamente per Elvis.

Lincoln Continental Mark 5

Risalente al 1960, fu personalizzata esclusivamente per Elvis ed era dotata di ogni optional possibile, compresi i vetri posteriori elettrici. Fu poi ceduta ad Alan Fortas.

Rolls Royce Phantom V

Anche qui le galline hanno giocato un ruolo essenziale, dato che iniziarono a beccare i loro riflessi sulla carrozzeria…

Le altre auto di Elvis

Cadillac Serie 75 Fleetwood Limousine

Ford Thunderbird del 1962

Limousine Lincoln Executive del 1967

Mercedes-Benz 600

Stutz Blackhawk III

Ferrari Dino 308 GT4

Cadillac Seville

