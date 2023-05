Curiosi di sapere quali siano le auto di Osimhen? Ebbene, nel suo garage pare sia presente un gioiellino che non passa inosservato.

Si tratta di un modello piuttosto particolare, in grado di combinare lusso, prestazioni e comfort.

Le auto di Osimhen: un gioiellino in garage

Osimhen è stato immortalato diverse volte a bordo della sua nuova auto, una Mercedes Classe G.

Si tratta di un modello particolarmente interessante. Scopriamo qualche curiosità in merito.

Mercedes Classe G

Si tratta di un SUV con un motore V8 da 4.0 litri in grado di erogare 421 CV con una coppia massima di 619 Nm.

La sua velocità massima è di circa 210 km/h, con un prezzo da capogiro: ben 136.680 euro.

Insomma, si tratta di un modello che non passa inosservato. All’interno troviamo materiali di alta qualità e tecnologia in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Oltretutto, l’auto è rigorosamente di colore azzurro. Una scelta piuttosto azzeccata, non è vero?

Chi è Osimhen?

Osimhen non ha bisogno di troppe presentazioni, ma vi rinfreschiamo la memoria.

Victor Osimhen è l’iconico attaccante del Napoli che ha conquistato migliaia di tifosi.

Classe 1998, la sua abilità non passa di certo inosservata.

L’uomo ha giocato per diverse squadre in Nigeria. Ha tuttavia iniziato a dimostrare il suo potenziale in Ligue 1, aiutando il Lille a raggiungere il quarto posto in campionato.

Nel 2020 il Napoli ha deciso di acquistarlo per una cifra a dir poco impressionante, ma ne è valsa decisamente la pena.

Grazie al suo contributo, la squadra sta avendo un successo clamoroso. Osimhen è una stella del calcio internazionale, dal talento incredibile!

