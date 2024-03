Weston McKennie è un calciatore americano che attualmente milita nella Juventus, nel club allenato da Allegri è riuscito a ritagliarsi lo spazio per giocare da titolare e dimostrare il proprio valore. In questo articolo parliamo delle sue auto, vediamo infatti come si compone il garage del centrocampista.

Le auto di Weston McKennie

La prima auto di cui vale la pena parlare è una Nissan GT-R che il calciatore ha elaborato a proprio gusto, presenta infatti degli adesivi che simboleggiano il modello e cerchi di grandi dimensioni, per non parlare dell’assetto regolabile ad aria che le permette di alzarsi ed abbassarsi sino a toccare il suolo.

La seconda auto è una Mercedes G63 AMG auto che come abbiamo già visto con altri giocatori è molto di moda per la sua potenza di 585 cavalli forniti dal motore V8 4.0 di cilindrata.

La terza macchina è una Ferrari 488 pista, si tratta della versione più estrema della 488 dotata di un motore V8 biturbo con una potenza di 720 cavalli, lo scatto da 0 a 100 avviene in 2,8 secondi e la velocità massima che raggiunge è da Formula 1, ovvero 340 km/h.

Italia nel cuore con la Lamborghini

La quarta macchina di McKennie è una Lamborghini Huracan che ha una potenza di 640 cavalli offerti dal motore V10 aspirato con una velocità di punta di 325 km/h ed uno scatto da 0 a 100 in 2,8 secondi.

Questa come la 488 pista sono delle vere auto da corsa con la targa che su strada sono molto tarpate anche se naturalmente fanno bella scena di sé quando si vedono su strada e sicuramente McKennie non passa inosservato per le vie di Torino con un veicolo di questo tipo.