Carro attrezzi, il costo che in media chiedono le officine per i km percorsi per recuperare un'auto in panne.

Quando si ha l’auto in panne ci si affida ad un carro attrezzi per spostarla verso l’officina più vicina in modo da valutare cosa è accaduto e mettere in sicurezza la macchina così da tornare a guidare nel più breve tempo possibile. In questo articolo vediamo quanto costa la sua uscita al km.

Carro attrezzi: quanto costa al km?

Il Carro attrezzi ha svariati costi per la propria uscita per recuperare il veicolo in panne. In questo caso ci occupiamo del suo costo al km, di conseguenza quello che il cliente deve pagare alla società per ogni km che effettua per raggiungere la destinazione designata dal cliente.

Il costo al km varia a seconda della società che si occupa di fornire il servizio. In media però questo servizio ha un costo di 7 euro al km. Di conseguenza se la destinazione è lontana bisogna prepararsi a spendere molti soldi.

Se si fa un esempio anche un tragitto di 10 km ha un costo abbastanza importante dato che servono 70 euro per portare la macchina nel posto in cui verrà rilasciata, può essere la propria abitazione o quella di un conoscente oppure l’officina per eseguire le riparazioni.

Cosa comprende il costo chilometrico?

Il costo chilometrico comprende il tragitto che il carro attrezzi fa per venire a ritirare l’auto ed anche il tragitto inverso verso la destinazione di scarico del veicolo. Solitamente viene fuori il carro attrezzi più vicino all’incidente di conseguenza i km non sono molti.

Se però non si vuole lasciare la macchina nell’officina più vicina perché lontana dalla propria base e si vuole contattare il proprio meccanico di fiducia per lasciarla da lui a riparare la situazione rischia di diventare davvero impegnativa.

Di conseguenza quello che suggeriamo è cercare di ripararla, in modo da ripartire, nell’officina più vicina e successivamente spostarsi verso casa. In questo modo la spesa è più contenuta.