Quali sono state le case automobilistiche più sostenibili in Europa? La società di analisi dei dati, Jato Dynamics, fornisce un interessante verdetto su tutto il 2021 in Europa. Un interessante studio che guarda indietro a quello che è stato probabilmente il più grande calo di emissioni di CO2 dal nuovo parco auto in Europa negli ultimi anni.

Infatti, la media è scesa da 117,7 g/km nel 2020 a… 99 g/km nel 2021. La prima volta che questo valore è stato inferiore a 100 grammi nella storia delle autovetture da quando queste misurazioni sono state registrate per la prima volta. Renault in testa, i coreani in agguato.

Le case automobilistiche più sostenibili in Europa

La classifica dei marchi con le più basse emissioni di CO2 dai veicoli (passeggeri) registrati nel 2021 è ora nota.

Renault è in testa davanti a Hyundai, Mini e Kia. Non citeremo deliberatamente Tesla, che non ha mai venduto una sola auto a benzina, diesel o ibrida e quindi è sempre stata a zero. La casa automobilistica francese mantiene la sua posizione di leader con veicoli che emettono una media di 86,7 g/km di CO2 nel 2021 (rispetto ai 98 grammi del 2020). La democratizzazione degli ibridi E-Tech e le continue forti vendite della Zoe hanno permesso al costruttore francese di brillare.

Il problema dei SUV

La ripartizione delle emissioni di CO2 secondo il tipo di carrozzeria dimostra ancora una volta il punto: i SUV sono i più affamati di carburante. La loro media è stata di 107,9 g/km in Europa l’anno scorso, ben al di sopra delle auto compatte equivalenti. In altre parole, la “tipica” Peugeot 3008 o Volkswagen Tiguan sul mercato emette circa 10 grammi in più per chilometro di una Peugeot 308 o Volkswagen Golf.

L’alto valore degli MPV si spiega con il basso livello di elettrificazione del segmento, che sta diventando sempre più limitato tra i generalisti.