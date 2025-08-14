Le creazioni uniche di Urban Automotive per il tuning di lusso

Ragazze, parliamo di auto da sogno! 🚗✨ Se pensavate che il tuning fosse solo per le sportive, preparatevi a cambiare idea. Urban Automotive, l’atelier britannico specializzato nella personalizzazione di veicoli di lusso, ha fatto il suo debutto alla Monterey Car Week con quattro creazioni che vi lasceranno a bocca aperta. Chi non sogna di guidare una Rolls-Royce Cullinan o una Range Rover super personalizzata? Ecco cosa hanno in serbo per noi!

Il tocco di lusso di Urban Automotive

Urban Automotive non è solo un nome, è una vera e propria istituzione nel mondo del tuning. Con la loro filosofia “OEM Plus”, hanno collaborato con giganti americani come Platinum Motorsport e Galpin Auto Sports per creare modelli che sono l’apice dell’esclusività. Un esempio? La Rolls-Royce Cullinan modificata, che presenta un set di cerchi Urban-Vossen UV-7 da 26″ completamente realizzati a mano. Questo è il tipo di dettagli che fa la differenza! Chi di voi non sogna di possedere una macchina così? 😍

Ma non è tutto! Il bodykit Widetrack di questa Cullinan è un vero capolavoro: passaruota e minigonne in fibra di carbonio, un cofano e uno spoiler che non passeranno mai inosservati, e paraurti rivisitati. È come se ogni pezzo fosse progettato per far girare la testa, giusto? Who else thinks this is a total game changer?

La Mercedes Classe G che sorprende

Ed ecco il plot twist: non solo Rolls-Royce! Urban ha portato anche la nuova generazione della Mercedes Classe G a un altro livello di spettacolarità. Con oltre 40 componenti in fibra di carbonio, questa versione wide-body è un sogno per gli appassionati. Pensate a cerchi Urban-Vossen UV-7 da 27″ e un cofano che include una barra luminosa integrata. Questo mix di potenza e stile è qualcosa che non si vede tutti i giorni! Chi vorrebbe un simile bolide nel proprio garage? 🔥

La trasformazione non si ferma qui: la Classe G è stata ridisegnata per un look robusto e audace che non teme confronti. Ogni dettaglio è pensato per esaltare la potenza di questo SUV iconico, rendendolo ancora più desiderabile. Non si tratta solo di estetica, ma di una vera e propria dichiarazione di intenti nel mondo del lusso automobilistico.

Due Land Rover che fanno colpo

Ma non possiamo dimenticare le due Land Rover esposte! La Defender V8 Widetrack e la Range Rover LWB sono a dir poco spettacolari. La Defender è dotata di un kit carrozzeria che include passaruota maggiorati in carbonio e luci a LED supplementari. Questo SUV ha un carattere che trasmette potenza e avventura. Chi di voi è un fan della Land Rover? 🏞️

La Range Rover LWB, invece, si presenta con un look davvero audace: cerchi Urban-Vossen UV-8 da 24″, un cofano in fibra di carbonio e un kit carrozzeria voluminoso che la fa spiccare tra le altre. Non è solo un’auto, è un’esperienza di lusso su ruote. Chi non vorrebbe viaggiare in un’auto così esclusiva?

Alla fine della giornata, il tuning di lusso di Urban Automotive non è solo una questione di estetica, ma di creare veicoli che raccontano storie e suscitano emozioni. Non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate! Qual è il modello che vi ha colpito di più? Fatemelo sapere nei commenti! 💬