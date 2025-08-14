le creazioni uniche di urban automotive per il tuning di lusso python 1755210930
Le creazioni uniche di Urban Automotive per il tuning di lusso

Urban Automotive stupisce con modelli esclusivi alla Monterey Car Week, rivoluzionando il concetto di lusso nel tuning automobilistico.

Pubblicato il 15/08/2025 alle 00:35

Ragazze, parliamo di auto da sogno! 🚗✨ Se pensavate che il tuning fosse solo per le sportive, preparatevi a cambiare idea. Urban Automotive, l’atelier britannico specializzato nella personalizzazione di veicoli di lusso, ha fatto il suo debutto alla Monterey Car Week con quattro creazioni che vi lasceranno a bocca aperta. Chi non sogna di guidare una Rolls-Royce Cullinan o una Range Rover super personalizzata? Ecco cosa hanno in serbo per noi!

Il tocco di lusso di Urban Automotive

Urban Automotive non è solo un nome, è una vera e propria istituzione nel mondo del tuning. Con la loro filosofia “OEM Plus”, hanno collaborato con giganti americani come Platinum Motorsport e Galpin Auto Sports per creare modelli che sono l’apice dell’esclusività. Un esempio? La Rolls-Royce Cullinan modificata, che presenta un set di cerchi Urban-Vossen UV-7 da 26″ completamente realizzati a mano. Questo è il tipo di dettagli che fa la differenza! Chi di voi non sogna di possedere una macchina così? 😍

Ma non è tutto! Il bodykit Widetrack di questa Cullinan è un vero capolavoro: passaruota e minigonne in fibra di carbonio, un cofano e uno spoiler che non passeranno mai inosservati, e paraurti rivisitati. È come se ogni pezzo fosse progettato per far girare la testa, giusto? Who else thinks this is a total game changer?

La Mercedes Classe G che sorprende

Ed ecco il plot twist: non solo Rolls-Royce! Urban ha portato anche la nuova generazione della Mercedes Classe G a un altro livello di spettacolarità. Con oltre 40 componenti in fibra di carbonio, questa versione wide-body è un sogno per gli appassionati. Pensate a cerchi Urban-Vossen UV-7 da 27″ e un cofano che include una barra luminosa integrata. Questo mix di potenza e stile è qualcosa che non si vede tutti i giorni! Chi vorrebbe un simile bolide nel proprio garage? 🔥

La trasformazione non si ferma qui: la Classe G è stata ridisegnata per un look robusto e audace che non teme confronti. Ogni dettaglio è pensato per esaltare la potenza di questo SUV iconico, rendendolo ancora più desiderabile. Non si tratta solo di estetica, ma di una vera e propria dichiarazione di intenti nel mondo del lusso automobilistico.

Due Land Rover che fanno colpo

Ma non possiamo dimenticare le due Land Rover esposte! La Defender V8 Widetrack e la Range Rover LWB sono a dir poco spettacolari. La Defender è dotata di un kit carrozzeria che include passaruota maggiorati in carbonio e luci a LED supplementari. Questo SUV ha un carattere che trasmette potenza e avventura. Chi di voi è un fan della Land Rover? 🏞️

La Range Rover LWB, invece, si presenta con un look davvero audace: cerchi Urban-Vossen UV-8 da 24″, un cofano in fibra di carbonio e un kit carrozzeria voluminoso che la fa spiccare tra le altre. Non è solo un’auto, è un’esperienza di lusso su ruote. Chi non vorrebbe viaggiare in un’auto così esclusiva?

Alla fine della giornata, il tuning di lusso di Urban Automotive non è solo una questione di estetica, ma di creare veicoli che raccontano storie e suscitano emozioni. Non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate! Qual è il modello che vi ha colpito di più? Fatemelo sapere nei commenti! 💬

Scritto da Staff
