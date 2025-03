Il crescente interesse per le auto a Gpl

Negli ultimi anni, le auto a Gpl hanno guadagnato una crescente popolarità tra gli automobilisti italiani. Questo è dovuto principalmente ai vantaggi economici che offrono, come il risparmio sui costi di carburante e le agevolazioni fiscali. Nel 2025, il mercato delle auto a Gpl si prevede in ulteriore espansione, con un numero crescente di modelli disponibili, in particolare nel segmento dei SUV.

Le novità del 2025: SUV a Gpl in arrivo

Il 2025 si presenta ricco di novità per gli amanti delle auto a Gpl. Tra i modelli più attesi, troviamo la Dacia Bigster, un SUV grande e conveniente, che offre una motorizzazione ECO-G 140 a Gpl. Con un motore 1.2 turbo mild hybrid da 140 CV e un prezzo base di 24.800 euro, è già disponibile per ordinazione. Un’altra interessante proposta è la Cirelli 5, un SUV da 4,56 metri con un motore 1.5 turbo benzina/Gpl mild hybrid da 177 CV, il cui prezzo parte da 34.800 euro.

Modelli cinesi e innovazioni sul mercato

Il mercato italiano si arricchisce anche di modelli provenienti dalla Cina, come la DFSK Glory 600, un SUV a 7 posti con un motore 1.5 turbo benzina da 177 CV. Con un prezzo che parte da 31.388 euro, rappresenta un’opzione interessante per le famiglie. Inoltre, il marchio EMC introduce i modelli Quattro ed Sei, entrambi dotati di motorizzazioni a Gpl e prezzi competitivi, a partire da 19.600 euro.

Le monovolume e i crossover a Gpl

Non solo SUV, ma anche monovolume e crossover stanno entrando nel mercato delle auto a Gpl. La Forthing U-Tour, ad esempio, è una delle poche monovolume a Gpl in arrivo, con un motore 1.5 turbo benzina/Gpl da 177 CV e un prezzo base di 33.900 euro. Anche la Kia Niro si prepara a debuttare in versione Tri-Fuel, combinando i vantaggi del full hybrid con quelli del Gpl, a un prezzo di partenza di 34.750 euro.

Conclusioni e prospettive future

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per il mercato delle auto a Gpl, con un’ampia gamma di modelli disponibili e un crescente interesse da parte dei consumatori. Con l’aumento dei prezzi del carburante e la crescente attenzione verso la sostenibilità, le auto a Gpl rappresentano una scelta sempre più vantaggiosa per gli automobilisti italiani. La varietà di opzioni, dai SUV alle monovolume, offre soluzioni per ogni esigenza, rendendo il Gpl una valida alternativa nel panorama automobilistico attuale.