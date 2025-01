Il consulente Red Bull non risparmia critiche ai piloti Ferrari in vista della nuova stagione.

Le provocazioni di Helmut Marko

La stagione 2025 di Formula 1 si avvicina e con essa arrivano le prime dichiarazioni provocatorie di Helmut Marko, il noto consulente della Red Bull. All’età di 81 anni, Marko non ha mai avuto timore di esprimere le sue opinioni, e quest’anno ha deciso di puntare il dito contro la Ferrari e i suoi piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Durante un’intervista con la rivista tedesca Sport Bild, ha espresso dubbi sulla capacità di Hamilton di mantenere la velocità per tutta la stagione e ha criticato Leclerc per la sua gestione delle gare.

Le critiche a Lewis Hamilton

Marko ha messo in discussione il recente trasferimento di Hamilton alla Ferrari, affermando che il pilota britannico non è più in grado di competere ai massimi livelli. Secondo il manager austriaco, Hamilton non ha la stessa velocità di un tempo e questo potrebbe influenzare negativamente le prestazioni della Ferrari nella prossima stagione. Le parole di Marko hanno suscitato scalpore, considerando il prestigio e l’esperienza di Hamilton nel mondo della Formula 1.

Le osservazioni su Charles Leclerc

Non solo Hamilton, ma anche Charles Leclerc è finito nel mirino di Marko. Il pilota monegasco, che ha ottenuto tre vittorie nel 2024 e ha chiuso terzo nel campionato, è stato descritto come un pilota che commette troppi errori in gara. Marko ha sottolineato che, sebbene Leclerc sia abile in qualifica, la sua capacità di convertire le pole position in vittorie è insufficiente. Solo cinque delle sue 26 partenze al palo si sono trasformate in successi, un dato che ha sollevato interrogativi sulla sua maturità come pilota.

Leclerc: un talento da valorizzare

Nonostante le critiche, è importante notare che Leclerc ha dimostrato una costanza impressionante nella stagione 2024, chiudendo in top-5 in 21 delle 23 gare disputate. Questo risultato evidenzia la sua abilità nel mantenere un buon ritmo anche senza avere a disposizione una vettura competitiva al massimo livello. Molti esperti del settore ritengono che Leclerc abbia il potenziale per vincere il campionato, a patto che gli venga fornita una macchina all’altezza delle sue capacità.

Conclusioni sulle dichiarazioni di Marko

Le provocazioni di Helmut Marko non sono una novità nel mondo della Formula 1, ma le sue recenti osservazioni su Hamilton e Leclerc potrebbero avere ripercussioni significative sulle dinamiche della prossima stagione. Mentre il campionato si prepara a ripartire, tutti gli occhi saranno puntati su come i piloti risponderanno a queste critiche e se riusciranno a dimostrare il loro valore in pista.