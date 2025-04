Un pontefice sensibile all’ambiente

Papa Francesco è stato un leader spirituale che ha saputo coniugare la fede con l’impegno per l’ambiente. La sua enciclica Laudato si’ rappresenta un manifesto per la sostenibilità, richiamando l’umanità a prendersi cura della “casa comune”. Questo approccio si riflette anche nelle sue scelte automobilistiche, che hanno segnato un cambiamento significativo nella mobilità del Vaticano.

La transizione ecologica e le papamobili elettriche

Nel dicembre 2024, Papa Francesco ha ricevuto la prima papamobile completamente elettrica, una Mercedes Classe G 580 EQ. Questo veicolo, progettato su misura per le sue uscite pubbliche, è dotato di quattro motori elettrici e ha un’autonomia di circa 470 km. La scelta di un’auto elettrica non è solo simbolica, ma rappresenta un passo concreto verso la riduzione delle emissioni di carbonio. La papamobile è stata utilizzata in numerose occasioni, inclusa l’ultima apparizione pubblica in Piazza San Pietro durante la Domenica di Pasqua.

Un legame personale con le automobili

Oltre alle scelte ufficiali, Papa Francesco ha dimostrato una predilezione per veicoli più “normali”. Dopo aver utilizzato una Volkswagen Phaeton, il pontefice ha optato per una Ford Focus del 2006, evidenziando la sua umiltà e il desiderio di rimanere vicino alla gente. La Fiat 500L bianca è diventata un simbolo dei suoi viaggi, utilizzata soprattutto per spostamenti non ufficiali. Queste scelte riflettono un uomo che, pur ricoprendo un ruolo di grande responsabilità, non ha mai perso il contatto con la realtà quotidiana.

Innovazione e tradizione: la Renault 4

Un altro aspetto interessante della mobilità di Papa Francesco è il suo legame con la Renault 4, un’auto che ha rappresentato una parte importante della sua vita in Argentina. Questo modello, che ha utilizzato durante la sua carriera ecclesiastica, gli è stato donato nel 2013 e ha continuato a essere utilizzato per spostamenti informali. La Renault 4 simboleggia non solo la sua storia personale, ma anche un approccio alla mobilità che privilegia l’essenzialità e la praticità.

Un messaggio per il futuro

Le scelte automobilistiche di Papa Francesco non sono solo una questione di preferenze personali, ma un messaggio chiaro per il mondo. La sua attenzione verso la sostenibilità e l’ecologia invita tutti a riflettere sull’importanza di adottare pratiche più responsabili. In un’epoca in cui il cambiamento climatico è una delle sfide più grandi, il suo esempio rappresenta un faro di speranza e un invito all’azione. La mobilità sostenibile non è solo una necessità, ma un’opportunità per costruire un futuro migliore per le generazioni a venire.