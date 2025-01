La passione di Hamilton per Ferrari

Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo di Formula 1, ha sempre dimostrato un amore incondizionato per la Ferrari. Recentemente, il pilota britannico ha condiviso una foto su Instagram che ritrae una carezza alla leggendaria F40, un gesto che rappresenta non solo la sua ammirazione per il marchio, ma anche un legame profondo che si è sviluppato nel corso degli anni. Fin da bambino, Hamilton ha nutrito una predilezione per la Scuderia, come dimostrano le immagini che lo ritraggono con il casco rosso durante i suoi primi passi nel karting.

Un incontro significativo in fabbrica

Il presidente di Ferrari, John Elkann, ha accolto Hamilton nella storica fabbrica di Maranello, dove il pilota ha avuto l’opportunità di esplorare i vari reparti e interagire con i tifosi. Elkann ha commentato: “Lewis è Ferrari. È come se fosse sempre stato alla Ferrari”. Queste parole sottolineano l’importanza di Hamilton non solo come pilota, ma anche come simbolo di un’epoca che unisce tradizione e innovazione. La sua presenza in Ferrari rappresenta un momento di grande significato per il team e per i suoi sostenitori.

Il futuro di Hamilton con Ferrari

Domani, Hamilton avrà l’opportunità di testare la SF- a Fiorano, un momento atteso con grande entusiasmo dai fan. Nel pomeriggio, il giovane talento Charles Leclerc prenderà il volante, segnando l’inizio di una nuova stagione per la Scuderia. Questo scambio di ruoli tra i due piloti evidenzia la continuità e la crescita del team, mentre Hamilton si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Tuttavia, non mancano le critiche e le speculazioni riguardo alla sua scelta di unirsi a Ferrari, con alcuni che si chiedono se questa mossa commerciale possa portare a risultati tangibili in pista.