Lexus e Aero Toyota lanciano il servizio di aerotaxi premium

Lexus sta per fare un balzo significativo nel mondo della mobilità di lusso. Dal prossimo 24 agosto 2026, il marchio giapponese lancerà Lexus Flight un servizio di aerotaxi premium in elicottero, frutto di una collaborazione con Aero Toyota Co. Ltd.. Questo progetto non solo incarna il messaggio del brand “Discover” ma ridefinisce completamente il concetto di viaggio, trasformandolo in un’esperienza personalizzata e di altissimo livello.

Con Lexus Flight, la Casa giapponese realizza un ecosistema di mobilità a 360 gradi, capace di connettere senza soluzione di continuità terra, mare e aria. I clienti potranno scegliere un trasferimento integrato che include il tragitto in una vettura Lexus con autista fino all’eliporto, il volo con un elicottero di lusso e, per chi lo desidera, un’esperienza a bordo dello yacht ammiraglia LY680.

L’elicottero Leonardo AW169: comfort e tecnologia

Il cuore di Lexus Flight è un elicottero Leonardo AW169 appositamente allestito per offrire il massimo comfort. Questo velivolo può accogliere fino a 7 passeggeri e raggiunge una velocità di crociera di 267 km/h con un’autonomia di 785 km. La cabina è progettata per garantire un’esperienza di viaggio impeccabile, con connettività wi-fi e un tablet di bordo che permette di gestire climatizzazione, illuminazione, mappa di volo in tempo reale, riprese dalle telecamere esterne e intrattenimento.

Un’esperienza di lusso integrata

Lexus Flight rappresenta un passo avanti nella strategia di Lexus, che mira a superare i confini del settore automobilistico. Il servizio offre ai clienti uno stile di vita e un’esperienza di lusso integrata, estendendosi anche ai cieli. Questo progetto è solo l’inizio di una nuova era di mobilità, dove il viaggio diventa un momento di esclusività e comfort assoluto.

Con Lexus Flight, Lexus dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare e di offrire soluzioni di mobilità che vanno oltre le aspettative. Un servizio che promette di rivoluzionare il modo di viaggiare, trasformando ogni trasferimento in un’esperienza indimenticabile.