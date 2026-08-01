WRC 2026: Ogier in testa al Rally Finlandia, ma la pioggia sconvolge la classifica

Sébastien Ogier ha preso il comando del Rally Finlandia 2026, ma il maltempo ha creato problemi per molti piloti, tra cui Adrien Fourmaux e Takamoto Katsuta.

Il Rally Finlandia 2026 ha visto un inizio di giornata intenso, con Sébastien Ogier che ha preso il comando grazie a un ritmo costante e privo di errori. Il francese, pur non vincendo nessuna delle speciali del pomeriggio, ha accumulato un vantaggio di 16 secondi su Elfyn Evans grazie a una guida precisa e senza sbavature.

Il maltempo, però, ha giocato un ruolo cruciale nel pomeriggio, con piogge torrenziali che hanno condizionato le speciali, in particolare la SS7 e la SS8. I piloti della Hyundai sono stati i più colpiti, con Adrien Fourmaux che ha perso un minuto e mezzo nella SS7 e Takamoto Katsuta che ha avuto problemi nella SS8.

Ogier in testa, ma il maltempo sconvolge la classifica

Ogier ha iniziato la giornata con un ritmo impressionante, vincendo tre delle quattro speciali del mattino. Il francese ha preso il comando della classifica generale, con un vantaggio di 5,3 secondi su Fourmaux. Questa prestazione ha dimostrato la sua capacità di adattarsi rapidamente alle nuove prove e di mantenere un ritmo costante.

Il maltempo, però, ha cambiato le carte in tavola nel pomeriggio. Le piogge torrenziali hanno reso le strade scivolose e difficili da interpretare, creando problemi per molti piloti. Fourmaux ha perso un minuto e mezzo nella SS7 mentre Katsuta ha avuto difficoltà nella SS8. Anche Oliver Solberg ha avuto problemi con l’acqua che entrava nell’abitacolo, ma è riuscito a mantenere la quarta posizione.

Problemi per Hyundai e Toyota

La Hyundai ha subito un colpo pesante con il ritiro di Esapekka Lappi nella SS4 a causa di un ribaltamento. Anche Thierry Neuville ha avuto problemi con la sospensione anteriore sinistra dopo aver colpito una roccia nascosta nella SS5 perdendo più di un minuto e mezzo.

La Toyota ha avuto una giornata più positiva, con Sami Pajari che ha confermato la sua forma vincendo la SS3 e mantenendo la terza posizione. Elfyn Evans nonostante un’uscita di strada nella SS5 è riuscito a mantenere la seconda posizione.

La classifica dopo il venerdì

Alla fine della giornata, la classifica vede Ogier in testa con un vantaggio di 16,3 secondi su Evans. Pajari è terzo a 26,7 secondi seguito da Solberg a 41,3 secondi. Fourmaux è sesto a 1:24,0 mentre Katsuta è ottavo a 2:30,7. Neuville è nono a 2:56,2.

Nel WRC2Robert Virves ha preso il comando, seguito da Roope Korhonen e Teemu Suninen. Tra le vetture Rally2 non iscritte al WRC2, Jari-Matti Latvala ha ottenuto un ottimo terzo posto con una Toyota GR Yaris.

Domani si riparte con un’altra giornata intensa, previste 8 speciali con un chilometraggio totale pressoché identico a oggi. La battaglia per la vittoria è ancora aperta, e il maltempo potrebbe continuare a giocare un ruolo cruciale.