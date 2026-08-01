GP Ungheria 2026: Norris vince, Verstappen secondo e Antonelli sul podio

Lando Norris ha dominato il GP d'Ungheria 2026, conquistando una vittoria meritatissima. Max Verstappen ha chiuso secondo con un sorpasso spettacolare, mentre Kimi Antonelli ha completato il podio. Scopri tutti i dettagli della gara.

Il GP d’Ungheria 2026 ha regalato emozioni forti e colpi di scena, con Lando Norris che ha conquistato una vittoria straordinaria al volante della sua McLaren. La gara, disputata sul circuito dell’Hungaroring ha visto il pilota britannico risorgere dopo un inizio difficile, dominando la corsa con una prestazione impeccabile.

La rimonta di Norris e il sorpasso di Verstappen

La gara è iniziata con Oscar Piastri in testa, seguito da Norris, Verstappen e Hamilton. Tuttavia, Norris ha subito una serie di sorpassi che lo hanno fatto scivolare fino al 17° posto. La sua rimonta è stata spettacolare, con il pilota britannico che ha recuperato posizione dopo posizione grazie a una strategia di gara intelligente e a una guida precisa.

Uno dei momenti più emozionanti è stato il sorpasso di Max Verstappen su Hamilton, sfruttando il doppiaggio di Lawson. Questo sorpasso è stato definito magistrale e ha permesso a Verstappen di chiudere la gara in seconda posizione, dimostrando ancora una volta la sua abilità al volante.

Il podio e le prestazioni dei piloti

Oltre a Norris e Verstappen, il podio è stato completato da Kimi Antonelli che ha dimostrato una grande intelligenza di guida e ha saputo gestire al meglio la sua strategia di gara. Hamilton, nonostante una penalità di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane, ha chiuso la gara in quinta posizione, mantenendo la seconda posizione nel mondiale.

Tra gli altri piloti, Charles Leclerc ha avuto una gara di pura frustrazione, mentre Piastri ha avuto una partenza promettente ma è stato poi superato da Norris. George Russell ha limitato i danni, chiudendo in settima posizione, mentre Isack Hadjar ha avuto una prestazione solida, chiudendo in ottava posizione.

Le qualifiche e le penalità

Le qualifiche del GP d’Ungheria hanno visto Norris conquistare la pole position con un giro di notevole spessore. Hamilton e Antonelli sono stati penalizzati di tre posizioni per aver ostacolato altri piloti e non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiera gialla. Questo ha influenzato la griglia di partenza, con Norris che è partito in pole position davanti a Leclerc e Piastri.

La gara ha visto anche la presenza di piloti come Nico Hulkenberg che ha finalmente preso punti con la sua Audi, e Pierre Gasly che ha avuto una prestazione discreta. Carlos Sainz ha avuto una gara deludente, chiudendo in ultima posizione con la sua Williams.

Il Mondiale di Formula 1 va ora in vacanza e tornerà il 21 agosto con il GP d’Olanda. Tutti gli appassionati potranno seguire le gare in diretta su Sky e NOW pronti a vivere nuove emozioni e colpi di scena.