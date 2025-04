Un design rinnovato e accattivante

La nuova Lexus ES 2026, presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Shanghai, segna un importante passo avanti per la storica berlina giapponese. Con un design che segue la filosofia “Clean Tech x Elegance”, la ES si distingue per la sua silhouette più filante e sportiva, con dimensioni aumentate rispetto alla generazione precedente. La lunghezza è cresciuta di 165 mm, raggiungendo i 5,14 metri, mentre il passo è aumentato di 80 mm, migliorando così l’abitabilità interna. La presenza su strada è ora più imponente, grazie anche a carreggiate anteriori e posteriori ampliate.

Interni spaziosi e tecnologia all’avanguardia

All’interno, l’abitacolo della Lexus ES 2026 offre un comfort senza precedenti. Con 77 mm in più di distanza tra i sedili anteriori e posteriori, i passeggeri possono godere di un’esperienza di viaggio più rilassante. Tra gli optional, spiccano i sedili posteriori reclinabili e un poggiagambe per il sedile posteriore destro. La plancia è dominata da un cruscotto digitale da 12,3 pollici, affiancato da un sistema infotainment LexusConnect con schermo da 14 pollici, che integra navigazione e aggiornamenti OTA. Le versioni elettriche della ES sono dotate di un sistema che suggerisce automaticamente le stazioni di ricarica lungo il percorso, monitorando l’autonomia disponibile in tempo reale.

Motorizzazioni ibride ed elettriche

La nuova Lexus ES 2026 sarà disponibile con una gamma elettrificata che include versioni full hybrid e per la prima volta, varianti 100% elettriche. Le versioni ibride comprendono la ES 300h e la ES 350h, entrambe equipaggiate con un motore 2,5 litri quattro cilindri. Le novità non finiscono qui: per la prima volta, Lexus propone anche due varianti completamente elettriche, la ES 350e e la ES 500e, con potenze rispettivamente di 224 CV e 343 CV. Questi modelli utilizzano una nuova architettura eAxle, che consente una distribuzione della coppia in tempo reale, migliorando grip e prestazioni complessive.