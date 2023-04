Presentata al Salone dell’Automobile di Shanghai, in un mercato molto interessato a questo tipo di veicoli, la Lexus LM, acronimo di Luxury Mover, sarà commercializzata in Francia nell’autunno del 2023. Non sappiamo esattamente quando arriverà in Italia, ma l’arrivo nel nostro Paese dovrebbe essere previsto.

Entrerà nel segmento dei minivan di lusso con conducente e sarà disponibile nelle versioni a 4 e 7 posti. Il veicolo si rivolge principalmente alla Mercedes Classe V e al Volkswagen Transporter.

Lexus LM: caratteristiche, design, dimensioni, motori

La Lexus LM è lunga 5,13 m, larga 1,89 m e alta 1,95 m, il che le consente di accedere ai parcheggi sotterranei. Infine, l’ampio passo di 3 metri ottimizza lo spazio per i passeggeri posteriori.

Uno schermo da 48 pollici e 23 altoparlanti

Posizionata al top della gamma, come suggerisce il nome, la Lexus LM offre sedili di classe business, uno schermo gigante da 48 pollici – per la versione a 4 posti che funge da divisorio con i sedili anteriori – e un sistema hi-fi con effetto surround 3D che distilla il suono attraverso 23 altoparlanti.

In questo modo diventa un ufficio mobile o una discoteca mobile in qualsiasi zona della città. E per i passeggeri che desiderano controllare le numerose funzioni di comfort, un telecomando simile a quello di uno smartphone mette tutto a portata di mano.

Un ibrido a ricarica automatica da 250 CV

In Europa, la Lexus LM 350h sarà dotata del propulsore ibrido già noto a Toyota e Lexus (in particolare il SUV NX 350h) basato sul motore a benzina a quattro cilindri da 2,5 litri. La potenza è di 250 CV e la coppia di 239 Nm, il tutto trasmesso al suolo tramite un sistema elettronico di trazione integrale denominato E-Four.

La Lexus LM è alla pari con la limousine LS, la coupé e la cabriolet LC e, nei mercati dell’Europa orientale, con il grande SUV LX – di fatto un rebadged della Toyota Land Cruiser – che qui non abbiamo.

LEGGI ANCHE: