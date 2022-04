Cugino stretto della Toyota bZ4X di cui è un clone, la Lexus RZ condivide anche la sua base tecnica con la nuova Subaru Solterra. Dopo la presentazione dei suoi due equivalenti, la RZ 450e arriva dove ci si aspettava.

Un design meno tortuoso per il SUV elettrico Lexus

La RZ 450e ha le stesse linee taglienti dei suoi cugini, ma Lexus sta ancora giocando con la sorpresa. La RZ 450e ammorbidisce alcuni degli spigoli vivi della bZ4X e della Solterra.

I parafanghi posteriori, per esempio, sono leggermente più curvi. Le porte hanno anche linee più morbide rispetto agli altri due cloni. Nella parte anteriore, la parte centrale del cofano è sporgente, a differenza della Toyota. Inoltre, l’integrazione della griglia affusolata permette alla RZ di offrire un’alternativa visiva nettamente diversa.

Un interno specifico per la Lexus RZ 450e

Anche qui, gli stessi elementi si trovano negli stessi posti degli altri due modelli. Tuttavia, l’assetto è chiaramente diverso, e questo può essere visto sulla console centrale.

Il grande schermo da 14 pollici è integrato nella console centrale, più in basso che nella Toyota bZ4X. Gli ingegneri Lexus hanno voluto lasciare un’ottima visuale in avanti per il conducente.

Lexus offre anche uno schermo dietro il volante per la strumentazione. Inoltre, la Lexus RZ 450e sarà disponibile con una maniglia in stile aviazione in una data successiva, come la Tesla Model S e Tesla Model X Plaid. Come nella Toyota, il “One Motion Grip” sarà uno steer-by-wire elettronico.

Questo regolerà l’angolo di sterzata in base alla velocità, in modo da poter guidare in modo molto fluido con movimenti limitati.

Infine, il produttore offre una serie di sistemi di sicurezza, che sono raggruppati sotto il Lexus Safety System +. Questo offre una guida proattiva, con l’obiettivo di rilevare possibili incidenti, ma anche segni di stanchezza o distrazione.