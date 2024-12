La fusione tra Formula 1 e MotoGP solleva preoccupazioni per la concorrenza in Europa.

Il contesto dell’acquisizione

Liberty Media, nota per il suo ampio portafoglio nel settore dei media e dello sport, ha annunciato ad aprile l’intenzione di acquisire circa l’86% di Dorna Sports, l’azienda che detiene i diritti commerciali esclusivi per la MotoGP. Questa mossa ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità di regolamentazione europee, che hanno avviato un’indagine approfondita per valutare le implicazioni di tale acquisizione sul mercato della trasmissione sportiva in Europa.

Preoccupazioni per la concorrenza

La Commissione europea ha espresso seri timori riguardo alla possibile riduzione della concorrenza nel mercato delle trasmissioni sportive. Se l’acquisizione dovesse andare a buon fine, Liberty Media controllerebbe i diritti commerciali di due tra i campionati motoristici più seguiti in Europa: la Formula 1 e la MotoGP. Questo scenario potrebbe portare a un aumento dei costi per le emittenti, che a loro volta potrebbero trasferire tali costi ai consumatori, rendendo più oneroso per gli appassionati seguire le loro competizioni preferite.

Le dichiarazioni delle autorità europee

Teresa Ribera, vicepresidente della Commissione europea responsabile della Concorrenza, ha sottolineato l’importanza di esaminare attentamente l’impatto di questa acquisizione. “Dobbiamo valutare se questa operazione potrebbe avere effetti negativi sulle emittenti europee e, in ultima analisi, sui consumatori e sugli appassionati di sport motoristici”, ha dichiarato Ribera. L’Antitrust ha fissato il termine del 14 maggio per decidere se bloccare l’accordo o approvarlo con delle concessioni.

Il potere di Liberty Media nel mercato

Liberty Media, guidata dal miliardario John Malone, ha già un ampio impero che include diverse attività, tra cui Live Nation Entertainment Inc., un gigante nella promozione di concerti. L’indagine dell’Antitrust si concentrerà anche sul potere di Malone su Liberty Media e sull’azienda di comunicazioni Liberty Global, per capire se questo possa limitare la concorrenza nei mercati in cui opera, come Belgio, Irlanda e Paesi Bassi.

La posizione di Liberty Media

Un portavoce di Liberty Media ha dichiarato che l’azienda è pronta a collaborare con le autorità di Bruxelles, sostenendo che l’acquisizione di Dorna Sports porterà benefici non solo all’azienda, ma anche ai tifosi e all’industria motociclistica nel suo complesso. Tuttavia, resta da vedere come si evolverà la situazione e quali saranno le decisioni finali dell’Antitrust europeo.