Scopri come Bentley utilizza la stampa 3D per innovare e sostenere la produzione automobilistica.

L’evoluzione della stampa 3D nel settore automobilistico

Negli ultimi anni, la stampa 3D ha rivoluzionato diversi settori, e quello automobilistico non fa eccezione. La capacità di creare componenti complessi e personalizzati in tempi ridotti ha reso questa tecnologia un elemento chiave nella produzione di veicoli, in particolare nel segmento delle auto di lusso. Bentley, un marchio sinonimo di eleganza e artigianalità, ha abbracciato questa innovazione, dimostrando come la tradizione possa fondersi con la modernità.

Il centro di Additive Manufacturing di Bentley

La casa automobilistica britannica ha investito significativamente nella creazione di un centro di Additive Manufacturing all’interno del suo nuovo Engineering Technical Centre. Questo spazio all’avanguardia ospita 13 macchine che operano su sei tecnologie avanzate, permettendo di coprire l’intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto. Dalla prototipazione rapida alla produzione di componenti finiti, Bentley ha trasformato il modo in cui vengono concepite e realizzate le auto di lusso.

Vantaggi della stampa 3D nella produzione automobilistica

Uno dei principali vantaggi della stampa 3D è la capacità di ridurre i tempi di produzione e gli sprechi. Questo approccio non solo migliora l’efficienza, ma contribuisce anche a una filiera più sostenibile. Ad esempio, il modello The Black Rose, una delle sole tre Baturs con guida a destra, ha utilizzato per la prima volta oro rosa solido stampato in 3D, integrando 210 grammi di oro 18 carati in punti strategici dell’abitacolo. Questa innovazione non solo esalta l’estetica del veicolo, ma dimostra anche come la tecnologia possa essere utilizzata per creare prodotti unici e personalizzati.

Precisione e innovazione: il futuro della manifattura additiva

La varietà di materiali e processi utilizzati nella stampa 3D è impressionante. Bentley ha raggiunto livelli di precisione tali da stampare un blocco motore W12 in scala ridotta a soli 5 mm, grazie alla tecnologia Lithography-based Metal Manufacturing (LMM). Questo tipo di innovazione non solo migliora la qualità dei componenti, ma apre anche nuove strade per l’elettrificazione della gamma di veicoli. Come affermato da Dr. Matthias Rabe, Membro del Consiglio di Amministrazione per la Ricerca e Sviluppo di Bentley, la manifattura additiva è fondamentale nel processo di sviluppo prodotto, rivoluzionando il modo in cui vengono progettati e testati i modelli.