Quasi un anno fa, LiveWire, il marchio di moto elettriche creato da Harley-Davidson, ha tolto il velo al suo secondo modello presentando negli Stati Uniti la S2 Del Mar.

Inizialmente annunciata come “Launch Edition” limitata a 100 unità, la macchina di media cilindrata è andata esaurita in 20 minuti. Mentre la versione di serie sta per arrivare dall’altra parte dell’Atlantico al prezzo di 15.499 dollari, il costruttore americano ufficializza il lancio del modello in Europa.

LiveWire lancia il modello S2 Del Mar in Europa

Il processo è lo stesso di un anno fa, in quanto LiveWire offrirà prima una S2 Del Mar European Launch Edition. Quest’ultima è ancora una volta limitata a 100 unità.

Questa European Launch Edition si differenzierà dal futuro modello di serie per le finiture esclusive e il design dei cerchi. La vernice Himalaya White e le grafiche sono applicate a mano in un processo di cinque giorni.

Per quanto riguarda le prestazioni della moto, il produttore è ancora piuttosto vago. Oltre a un obiettivo di potenza di 80 CV (non confermato), sappiamo che la S2 Del Mar pesa 195,5 kg, sviluppa 249,5 Nm di coppia, raggiunge lo 0-100 km/h in 3,1 secondi, si ricarica all’80% in 1 ora e 15 minuti e promette di raggiungere i 180 km/h solo nel ciclo urbano.

I pochi fortunati che sono riusciti a prenotare la loro moto dovrebbero ricevere il modello nel mese di settembre.

