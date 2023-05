Il produttore svedese Cake, presente in Francia da quasi un anno, continua ad ampliare la sua gamma di moto elettriche con il lancio di un nuovo modello Bukk.

Il marchio aveva già presentato una Bukk Ltd lo scorso novembre, ma si trattava di un’edizione speciale limitata a 50 unità e con caratteristiche leggermente diverse. Ora si parla della versione di serie.

Se Cake è ormai presente nella mobilità urbana con le sue Ösa e Makka, è attraverso il fuoristrada che il marchio è nato con l’enduro Kalk, declinato in più versioni, dal modello da corsa alla variante omologata per la strada.

La piattaforma Bukk ne è la conseguenza, sempre all’insegna della leggerezza, ma aprendo anche la strada a una maggiore personalizzazione con caratteristiche che si evolvono in base alle esigenze con due varianti, Super Light e Power Light.

Cake Bukk: caratteristiche, design, motori

La moto off-road è alimentata dal nuovo motore a magneti permanenti “Jante”, sviluppato internamente.

È alloggiato in un involucro di alluminio molto compatto ed eroga fino a 16 kW di potenza massima e 11,01 kW di potenza nominale, con una coppia da 61 a 76 Nm all’albero (da 366 a 456 Nm alla ruota). Essendo disponibile in versione fuoristrada e omologata, la moto può essere utilizzata con una patente A1 o A2 a seconda della configurazione scelta.

In grado di raggiungere gli 80 km/h nella versione A1 e i 90 km/h nella variante A2, la Bukk è alimentata in entrambi i casi da una batteria rimovibile agli ioni di litio da 2,9 kWH che garantisce circa 3 ore di utilizzo in enduro. Il dato è molto approssimativo perché dipende da un gran numero di fattori, ma sappiamo che ci vogliono 2 ore e 45 minuti per ricaricarla al 100%.

Anche la parte ciclistica è personalizzabile. Lo stesso telaio in alluminio leggero è utilizzato su entrambe le versioni, ma la scelta è lasciata alle sospensioni, con un assortimento di ammortizzatori e forcelle RB/Formula, Öhlins/WP e WP/WP.

La frenata è affidata a pinze Formula davanti e dietro, i cerchi in alluminio forgiato da 19″ e 18″ con pneumatici 70/100-19 e 3.00-18, l’altezza da terra è elevata a 335 mm e l’altezza della sella è di 955 mm. La Bukk è comunque molto leggera, con un peso di soli 89 kg con la batteria da 20 kg.

