Un tributo al passato nel motorsport

La Lotus Emira Limited Edition rappresenta un significativo passo nel mondo delle auto sportive, combinando l’innovazione tecnologica con un profondo rispetto per la storia del motorsport. Questa edizione speciale è dedicata a cinque leggendari modelli di Formula 1, ognuno dei quali ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della scuderia britannica. Con solo 12 esemplari per ogni livrea, la Emira Limited Edition non è solo un’auto, ma un vero e proprio pezzo da collezione.

Design esclusivo e dettagli artigianali

Ogni esemplare della Lotus Emira Limited Edition è caratterizzato da una livrea unica, applicata direttamente nello stabilimento di Hethel. Le cinque varianti si ispirano a modelli iconici come la Type 99T, Type 97T, Type 86, Type 78 e Type 25. Questi design non solo celebrano il passato, ma offrono anche un tocco di modernità e raffinatezza. I dettagli personalizzati, come i loghi Lotus in nero e le targhette identificative “Emira Limited 1/12”, conferiscono un ulteriore valore a ciascun esemplare.

Prestazioni da brivido

Nonostante il focus sul design, la Lotus Emira Limited Edition non delude nemmeno in termini di prestazioni. Equipaggiata con un motore 2.0 turbo da 360 CV e 430 Nm, sviluppato da Mercedes-AMG, questa vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 283 km/h. Il cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti assicura un’esperienza di guida fluida e reattiva, rendendo ogni viaggio un’esperienza emozionante.

Un futuro di personalizzazione

La Lotus Emira Limited Edition non è solo un tributo al passato, ma anche un’anticipazione di ciò che verrà. Nel 2025, Lotus lancerà il programma di personalizzazione Chapman Bespoke, che permetterà ai clienti di personalizzare la propria auto in numerosi dettagli. Questo approccio innovativo non solo aumenta il valore delle vetture, ma offre anche un’opportunità unica per i collezionisti e gli appassionati di auto di creare un modello veramente unico.