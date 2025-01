Un’attesa lunga oltre 1000 giorni

La vittoria di Marc Marquez al Gran Premio di Aragon 2024 segna un momento cruciale nella sua carriera, dopo un’astinenza che durava da oltre 1000 giorni. Questo trionfo non solo riporta il campione spagnolo sotto i riflettori, ma dimostra anche la sua resilienza e determinazione nel tornare ai vertici della MotoGP. Molti esperti del settore avevano previsto che Marquez avrebbe dovuto attendere fino alla fine dell’estate del 2024 per rivedere il gradino più alto del podio, ma la sua recente transizione dalla Honda al Gresini Racing ha cambiato le carte in tavola.

La nuova avventura con Gresini Racing

Passando a Gresini Racing e guidando una Desmosedici GP23, Marquez ha trovato una moto che si è rivelata competitiva, posizionandosi come la seconda migliore in griglia, subito dopo la Ducati 2024. Questa nuova opportunità ha permesso a Marquez di esprimere il suo talento e la sua abilità, portandolo a dominare il weekend di gara ad Aragon. La sua prestazione ha impressionato non solo i tifosi, ma anche i suoi colleghi, come Jack Miller, che ha descritto la gara di Marquez come una “lezione” per gli altri piloti.

Il parere di Jack Miller

Jack Miller, ex pilota della KTM, ha elogiato Marquez per la sua capacità di controllare la situazione in pista. “La sua armonia con la moto sembrava perfetta”, ha dichiarato Miller, sottolineando come Marquez abbia avuto tutto sotto controllo durante la gara. Questo ha spaventato i suoi avversari, consapevoli del potenziale dominante di Marquez quando è in forma. Miller ha anche accennato alla possibilità che il ritorno di Marquez dall’infortunio possa metterlo in competizione con Valentino Rossi per il titolo di miglior pilota della storia della MotoGP.

Un futuro luminoso per Marquez

Con il passaggio al team ufficiale Ducati, Marquez si trova in una posizione ideale per continuare a lottare per il titolo. Attualmente, è a solo un titolo di distanza dai nove conquistati da Valentino Rossi, il che rende la sua corsa al titolo ancora più avvincente. La storia di Marquez è ancora in corso e, se continuerà su questa strada, potrebbe non solo eguagliare, ma superare i successi del “Dottore”. La MotoGP si prepara a vivere un’era emozionante, con Marquez pronto a scrivere nuovi capitoli della sua straordinaria carriera.